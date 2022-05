Fico je už 15 dní obvinený zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu so zločinom prezradenia daňového tajomstva. Bol už v prípade vypovedať na NAKA, no nič sa od neho nedozvedeli. „Nechápem, v čom spočíva podstata môjho obvinenia,“ povedal po vypočutí Fico s tým, že odmietol vypovedať. Šéf Smeru je obvinený z toho, že ako premiér zneužil svoje postavenie a pomocou podriadených získaval daňové tajomstvo svojich politických oponentov. Minimálne 5 spolupracujúcich svedkov svedčilo, že také čosi sa dialo.

Prokurátor chcel Fica vo väzbe kvôli tomu, aby nemohol ovplyvňovať svedkov. Bez súhlasu parlamentu, ale prokurátor nemôže podať takýto návrh na Špecializovaný trestný súd (ŠTS). Poslancov teda môžu pred rozhodnutím súdu chrániť kolegovia. Opozícia na čele so Smerom je od začiatku proti súhlasu. Pridali sa k nim aj niektorí členovia OĽANO. „Nie som si istá, že s argumentami, aké boli uvedené v žiadosti prokurátora, by tak bolo nahliadané na kohokoľvek iného,“ povedala poslankyňa za OĽANO Katarína Hatráková (47) s tým, že pred zákonom sme si všetci rovní, no Fico nie je bežný človek, ale poslanec. Líder OĽANO Igor Matovič (48) na ňu reagoval slovami, že je to príkrom rozpore toho, čo jeho strana sľúbila pred voľbami.

Poslanecký klub SaS a strana Za ľudí od začiatku deklarovali, že budú hlasovať za. „Naši poslanci budú hlasovať tak, aby o Ficovi rozhodol súd,“ povedala šéfka Za ľudí Veronika Remišová. Otázne bolo najmä hlasovanie poslancov Sme rodina. Ich predseda Boris Kollár tvrdil, že sa hlasovania zdrží.

Na živo z parlamentu:

Predseda parlamentu Boris Kollár pred hlasovaním všetkých upozornil, že ide o dôležité hlasovanie, a ak im nebude fungovať hlasovacie zariadenia, tak majú zdvihnúť ruku: „Lebo potom vám už nikto nebude veriť, že nefungovalo.“

Najskôr sa hlasovalo o tom, či sa bude o návrhu hlasovať tajne. Zo 150 prítomných poslancov bolo za tajné hlasovanie 51, proti 94 a zdržalo sa 5 poslancov. Následne prišlo k hlavnému rozhodovaniu parlamentu. Za vydanie Fica súdu, aby rozhodoval o jeho väzbe, hlasovalo za 74 zo 150 prítomných. Proti bolo 49 a zdržalo sa 19. Nehlasovalo 8 poslancov. Fico teda nebude vydaný na väzobné stíhanie! Potrebná bola nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. Chýbali teda 2 hlasy.

Za vydanie súhlasu na vzatie Fica do väzby bolo všetkých 19 poslancov z klubu SaS. Z poslaneckého klubu OĽANO hlasovalo 48 za, Katarína Hatráková sa zdržala a Romana Tabák nehlasovala. Všetkých 17 poslancov Sme rodina sa hlasovania zdržalo. Za hlasovali aj nezaradení poslanci Ján Mičovský, Jana Žitňanská, Miriam Šuteková, Tomáš Valášek, Juraj Šeliga, Miroslav Kollár a Alexandra Pivková. Proti bolo všetkých 27 poslancov Smeru. Proti boli aj ich bývalí kolegovia z Hlasu: Peter Pellegrini, Ján Ferenčkák, Richard Raši, Denisa Saková, Peter Žiga, Erik Tomáš a ďalší. Odídenec z OĽANO Ján Krošlák sa zdržal hlasovania. Poslanci z ĽSNS a Republika boli buď proti, alebo nehlasovali.

„Nevydanie Fica voľnému priebehu spravodlivosti považujeme za popretie zmyslu tejto koalície. Poslanecký klub SaS ako jediný hlasoval spoločne za. Preto sa pýtame Matoviča, aké takzvané osobnosti dal na svoju kandidátku?,“ povedala šéfka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová. Podľa nej sľúbil Matovič boj proti korupcii a za spravodlivosť a poslanci OĽANO zlyhali. Zemanová sa zamyslela nad postojom hnutia Sme rodina: „Je na mieste sa rozprávať o tom, aký majú prínos pre koalíciu. Ako sú spoľahlivý v kľúčovej veci programového vyhlásenia vlády, že chceme nastoliť spravodlivé Slovensko.“ Podľa šéfky poslaneckého klubu SaS majú niektorí členovia koalície ale hlavne opozície, že poslanci by mali byť vo výnimočnom podradený: „A že sú nadradený ostatným občanom.“

„Začnem slovami Sulíka. Toto je najväčšia prehra politickej kariéry Igora Matoviča. Porazil ho nielen jeho obľúbený koaličný partner, ale aj jeho vlastné poslankyne,“ povedala Jana Bittó Cigániková z SaS s tým, že OĽANO už nikdy nebude môcť hovoriť o boji v korupcii. O Hatrákovej a Tabák Bittó Cigániková povedala, že sa za ne hanbí. „Takto to vyzerá, keď dávate na kandidátku toho, kto ide okolo,“ povedala poslankyňa s tým, že Tabák a Hatráková sa dnes stali symbolom pokrytectva a bezcharakternosti.

„Hovorili ste, že pán Matovič to vníma len ako jedno hlasovanie. Ja mám pocit, že tak ako má Monika Beňová selektívny sluch, tak Matovič selektívne vníma spravodlivosť,“ povedala Vladimíra Marcinková. Zemanová dokonca naznačuje možné otváranie koaličnej zmluvy. Bittó Cigániková zašla ešte ďalej: „Ako členka republikovej rady SaS si myslím, že Sme rodina nemá byť v koalícii. Budeme o tom diskutovať. Sme rodina je príťažou a nemala by byť v koalícii, ak sa takto správa.“

Brífing zorganizovalo aj OĽANO. Ako prvý sa dostal k slovu šéf ich poslaneckého klubu Michal Šipoš: „Je mi ľúto, že dnes 17 členov Sme rodina a 2 naše poslankyne nevydali Fica spravodlivosti.“ Šipoš pripomína, že vo volebnom programe OĽANO sa píše, že každý si musí byť pred zákonom rovný: „Hatráková a Tabák sa spreneverili hodnotám hnutia a programu, a tým že zabránili výkonu spravodlivosti zradili voličov OĽANO. Preto vás chcem informovať, že v najbližších minútach bezodkladne zvolávam poslanecký klub, na ktorom dám návrh na ich vylúčenie z poslaneckého klubu.“ Ako povedal, tak sa ešte v ten večer stalo a obidve poslankyne okamžite vylúčili.

Počas brífingu nastala obrovská roztržka medzi Matovičom a Bittó Cigánikovou, ktorá reagovala na slová šéfa OĽANO. Na to Matovič oznámil: „Máme avízo od SaS, že budúci týždeň na vláde povedia, že v prípade ak predložíme pomoc rodinám tak ako sme ju navrhli, v tom prípade odchádzajú z koalície. Dnešný postoj, ktorý bol k Ficovi, je nachystanie si nejakej pôdy. Pripadá mi to trápne.“

Spokojná s hlasovaním o Ficovi je práve strana Hlas. „Túžba po politickej pomste prehrala,“ povedal Pellegrini. Hlas-SD zdôraznil, že vládnej koalícii sa nepodarilo presvedčiť ani vlastných poslancov o správnosti vydania predsedu opozičnej strany na väzobné stíhanie. „Je povinnosťou každého jedného poslanca hlasovať výlučne podľa svojho vedomia a svedomia. Ak nemohli s čistým svedomím zahlasovať za vydanie svojho kolegu na väzobné stíhanie, je dobre, že to neurobili,“ povedal Pellegrini.



K hlasovaniu sa vyjadril už aj samotný Fico: „Išlo o čistý politický protest. Toto bola Matovičova pomsta, lebo nevedia vládnuť. Ja som sa výsledok hlasovania vďačný.“ Šéf Smeru chce teraz pokračovať v poslaneckej práci, ale vraj už počul o ďalšom chystanom obvinení. Na otázku čoho sa má týkať povedal: „Zase nejaká skupina, ovplyvňovanie. To je smiešne.“

"Ak vládna koalícia sľúbila ľuďom, že sa vysporiada s korupciou a zločinom, potom je po dnešnom dni otázkou, ako chcú títo poslanci ďalej v koalícii pracovať? Ako chcú vrátiť dôveru občanov v právny štát, keď zároveň dnes vlastnými hlasmi chránili Roberta Fica?," pýta sa šéfka Za ľudí Veronika Remišová. Obáva sa, že rozhodnutie niekoľkých poslancov chrániť Fica pred spravodlivosťou negatívne ovplyvní aj vývoj právneho štátu na Slovensku. Zároveň je podľa vlastných slov hrdá na jej poslancov, ktorí hlasovali za spravodlivosť: "V tomto hlasovaní všetci jednoznačne ukázali, že strana Za ľudí plní sľuby, bojuje proti korupcii a nenechá sa vydierať ani kúpiť."

