V úvode spojenia privítal Zelenského predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) a vyjadril podporu Ukrajine.

Počas Zelenského príhovoru boli v pléne okrem poslancov aj premiér Eduard Heger (OĽANO) a väčšina jeho kabinetu. Na balkóne rokovacej sály bol prítomný i ukrajinský veľvyslanec Jurij Muška.

Príhovoru Zelenského sa neobjavil ani koaličný poslanec OĽaNO György Gyimesi. "V tom čase sa budem prihovárať Maďarom žijúcim na Slovensku prostredníctvom podcastu. Považujem za dôležitejšie to, aby som povedal, čo si myslím a čo považujem za dôležité pre našich Maďarov než to, čo chce pán Zelenskyj odkázať poslancom Národnej rady," vysvetlil.

Robert Fico na svojej sociálnej sieti vysvetlil, prečo sa nezúčastnil reči ukrajinského prezidenta: "Tak pŕŕ, pán Zelenskyj, Slováci nie sú Vaši sluhovia. My v SMERe nemáme žiadny problém s tým, aby v parlamente vystúpila hlava cudzieho štátu. Sme demokrati a nikoho nepotrebujeme umlčať. Aj preto sme súhlasili s rečou prezidenta Ukrajiny Zelenského. My v SMERe – SD máme problém s tým, čo tento človek hovorí."

Podľa slov šéfa strany Smer-SD, ak by boli stále vo vláde, utečencom by pomohli. Upozornil však, že to neplatí pre "špekulantov na Porsche, ktorí bývajú v najluxusnejších slovenských hoteloch za 400 eur za noc."

"Neposielali by sme na Ukrajinu zbrane, lebo všetko treba robiť pre mierové riešenie, a nie pre predlžovanie vojny. Slovensko s vojnou, ktorú Ukrajina vedie v záujme USA, nemá nič spoločné. Rusko nie je a nemôže byť náš smrteľný nepriateľ. My nechceme žiadneho nepriateľa." hovorí Fico.

