V rokovacej sále sa v utorok prezentovalo 70 poslancov, parlament preto nebol uznášaniaschopný. Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) následne odložil začiatok schôdze o polhodinu, no ani na druhý pokus sa schôdzu nepodarilo otvoriť.

Mimoriadne rokovanie k téme prílevu nelegálnych migrantov iniciovala strana Smer-SD, ktorá žiada, aby vláda nariadila dočasné obnovenie kontroly hraníc SR s Maďarskom v rozsahu a spôsobom zabraňujúcim prechodu nelegálnych migrantov cez túto vnútornú hranicu. Na tento účel by mala zabezpečiť dostatočné sily a prostriedky príslušných útvarov Policajného zboru a Ozbrojených síl SR. Smer-SD opakovane kritizuje vládu za nezvládanie situácie s nelegálnou migráciou.

„V rokovacej sále Národnej rady bolo v utorok podstatne viac poslancov, ako sa reálne na mimoriadnej schôdzi prezentovalo. Bývalá koalícia si však neželá rokovať o bezpečnostnej situácii spojenej s nelegálnou migráciou, pretože nevie, čo s tým má robiť,“ vyhlásil po neotvorení mimoriadnej schôdze šéf Smeru-SD Robert Fico. „Rozpadnutá vládna koalícia, prezidentka Čaputová ako aj vláda v demisii pána Ódora podporujú nelegálnu migráciu tým, že pozývajú nelegálnych migrantov na územie Slovenska, môžu prekročiť hranice bez akejkoľvek kontroly, tu im v rozpore so zákonom vydávajú potvrdenie, ktoré im umožňuje pobyt na Slovensku. Je to niečo nevídané,“ okomentoval situáciu Fico. Zopakoval, že vláda vydáva nelegálnym migrantom potvrdenia v rozpore so zákonom.

Predseda Smeru následne šokoval ďalšou informáciou. „Zo spravodajského prostredia máme informácie, že sú zachytávaní ďalší podozriví ľudia, ktorí sú napojení na teroristické štruktúry. Je to preto, lebo vláda sem púšťa každého jedného nelegálneho migranta, o ktorom nič nevieme, nemajú žiadne doklady, vymýšľajú si mená a priezviská, dátumy narodenia, ale vláda im povoľuje, aby tu zostali,“ povedal Fico.

Fico tiež upozornil, že opatrenia voči situácii s migráciou začína zavádzať Rakúsko i Nemecko. „Začala konať aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, ktorá navštívila ostrov medzi severnou Afrikou a Sicíliou, pretože si uvedomujú, že prílev nelegálnych migrantov je v takom rozsahu, že sa už nedá udržať. Sledujeme prvé reštriktívne opatrenia Nemecka, vážne rozhodnutia Rakúska, ktoré zaviedlo už aj kontroly na hraničných prechodoch, len vláda Slovenskej republiky sa tvári, že je správne a pekné, ak necháme naše hraničné prechody otvorené pre každého nelegálneho migranta bez ohľadu na to, či má syfilis, žltačku, alebo je to nejaký terorista,“ kritizoval Fico.

Líder Smeru vzápätí upozornil na vážne riziko, že ak Rakúsko a Nemecko budú vykonávať menované reštriktívne opatrenia, určite k nim pristúpi aj Česko, a na území Slovenskej republiky tak zostane obrovské množstvo nelegálnych migrantov, ktorých nemáme identifikovaných a ktorým vláda v rozpore so zákonom vydala povolenia.

K neotvoreniu schôdze sa kriticky vyjadrila aj exministerka vnútra Denisa Saková. "Poslanci bývalej koalície nemajú záujem diskutovať o tejto téme, ktorá je aktuálne jedným z najpálčivejších problémov Slovenska," uviedla poslankyňa a podpredsedníčka Hlasu-SD Saková. Odmieta, že schôdza mala byť populistickým ťahom opozície.

Hlas-SD podľa Sakovej už na jar upozorňoval, že dochádza k nárastu migračnej vlny, a preto malo vedenie rezortu vnútra a polície začať s opatreniami, ktoré boli už vtedy akútne. Saková tvrdí, že malo dôjsť ku kompenzačným opatreniam, aby sa napríklad v blízkosti hraničných priechodov kontrolovali podozrivé vozidlá. Upozornila tiež, že na diplomatickej úrovni treba rokovať o obnovení readmisných dohôd.

"Strana SaS považuje mimoriadnu schôdzu Národnej rady SR iniciovanú Smerom-SD k nelegálnej migrácii za predvolebnú kampaň. Poslanci za SaS preto nepodporili v utorok jej otvorenie," skonštatoval to šéf SaS Richard Sulík. Za jediné funkčné riešenie situácie s nelegálnou migráciou považuje Sulík ochranu hranice s nasadením vojakov, pokiaľ polícia nestíha. Treba tiež podľa neho intenzívne rokovať s maďarským premiérom Viktorom Orbánom o tom, aby bola opätovne riadne chránená maďarsko-srbská hranica.

Poslanci sa pokúsia otvoriť mimoriadnu schôdzu k problematike zavedenia kontrol na slovensko-maďarskej hranici v stredu o 9.00 hodine.