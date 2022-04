Expremiér Robert Fico sa len tak nevzdáva! Včera mu bolo vznesené obvinenie okrem iného aj zo založenia a zosnovania zločineckej skupiny a dnes sa už vyšetrovateľ vyjadril za jeho vzatia do väzby. Opozičný politik na tieto udalosti okamžite zareagoval a podľa očakávaní prešiel do protiútoku.

Vyšetrovateľ NAKA spracoval 21. apríla návrh na vzatie do väzby šéfa Smeru-SD Roberta Fica. Len pár hodín po tom bývalý trojnásobný premiér zvolal tlačovú konferenciu v sídle strany Smer-SD. Ten, kto si myslel, že sa bude opozičný politik vyjadrovať ku hrozbe byť väznený, sa zásadne pomýlil.

Predseda najväčšej opozičný strany oznámil, že v najbližších dňoch bude konať a zrejme sa rata s tým, že pokračuje aj v parlamente. "Skupina 30 poslancov Národnej rady podala návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra Mikulcovi. Tento návrh bol podaný dnes, máme interne informácie z NR SR, že schôdza by mala byť v utorok, 26. apríla," oznámil Fico. Naznačil tiež, že sa neráta s tým, že by k tomuto dňu bol zadržaný. "Na úvod schôdze budem žiadať ministra Mikulca, aby sa sám vzdal funkcie a odišiel," povedal šéf Smeru.

Okrem odvolania ministra Mikulca má Fico vo svojom pláne aj ďalšie kroky. Od septembra chce zvolať hneď niekoľko protivládnych protestných zhromaždení. 30. apríla chce protest zorganizovať v Martine pri stavaní mája, a už nasledujúci deň ohlásil desaťtisícový protest v Nitre. "Ďalšie stretnutie nás čaká na Cyrila a Metóda, ďalšie stretnutie 17. júla (tridsať rokov zvrchovanosti), 29. augusta SNP a 1. septembra v Košiciach pred Ústavným súdom," vyhlásil Fico.

Otázkou však je, či sa bude môcť Fico týchto podujatí zúčastniť. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) podal generálnemu prokurátorovi SR Marošovi Žilinkovi žiadosť o vydanie súhlasu na vzatie expremiéra Fica do väzby. Prípadné väzobné stíhanie poslanca NR SR je možné až po súhlase parlamentu a rozhodnutí súdu.

Fico preto pripúšťa, že na letných protestoch bude chýbať. "Možno, že ja tam už nebudem, lebo počúvam, že robia všetko pre to, aby ma umiestnili do väzby ," uviedol politik a doplnil: "My rátame so všetkým, ale neriešime od rána či ma pošlú alebo nepošlú do väzby."

Počas emotívneho príhovoru sa tiež zastal straníckeho kolegu Roberta Kaliňáka, ktorého NAKA zadržala včera (20.4), ale prekvapivo aj ďalšieho politika, ktorému podľa slov Fica súčasná vláda "zatvorila ústa".