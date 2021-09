Fico ani sekundu neskrýval svoje rozhorčenie nad rozsudkom, ktorý vyniesla samosudkyňa Pamela Záleská. „Lomcuje so mnou zlosť a hnev. Od samotného začiatku procesu sme hovorili, že ide o monsterproces, ktorý môžeme porovnať s procesmi v 50-tych rokoch minulého storočia,“ povedal šéf Smeru. Kováčika dnes Záleská odsúdila na 14 rokov nepodmienečne, no keďže sa obhajoba odvolala, rozsudok nie je právoplatný.

„Keď sme si s kolegami zo strany vypočuli výrokovú časť rozhodnutia, tak sme stále počuli jediné meno svedka, ktorým bol Ľudovít Makó. To je ten udavač Makó, ktorý je dnes podozrivý z najzávažnejšej trestnej činnosti, je stále na slobode a užíva si svoj majetok,“ povedal Fico s tým, že takto podľa neho vyzerá na Slovensku spravodlivosť. Vraj ale nevinný človek, ktorý údajne nič neurobil, dostal 14 rokov. Sudkyňa sa odvolávala aj na výpovede ďalších svedkov, ako aj listinné dôkazy, čo Fico možno aj pre svoj skorý odchod zo súdu nepočul.

Ak vraj niekto mohol podľa Fica za prepustenie Ľubomíra Kudličku z väzby, tak to boli sudcovia Juraj Kliment a Ján Hrubala. Tí podľa Fica Kudličku z väzby prepustili. Súd však neriešil ich právny názor, ale to, že Kováčik mal zobrať úplatok za to, aby zabezpečil nepodanie sťažnosti proti uzneseniu o prepustení. Sudkyňa Záleská by mala podľa Fica teraz „poďakovať" ministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej, pretože tá zaviedla nový trestný čin, ktorý sa nazýva ohýbanie práva. A práve ten chce Fico využiť: „My využívame možnosť, ktorú nám Kolíková vytvorila a hoci nesúhlasíme s týmto paragrafom, tak podávame oficiálne trestné oznámenie na sudkyňu Záleskú práve za spáchanie tohto trestného činu.“