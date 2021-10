Prečo ostal v politike, hoci ostal v opozícii? Líder strany Smer-SD Robert Fico (57) v rozhovore pre denník Plus JEDEN DEŇ prezradil, aký má vzťah so šéfom strany Hlas-SD Petrom Pellegrinim (46), ktorý stranu Smer opustil. Predpovedal, aký osud podľa neho čaká koalíciu a vyjadril sa aj ku korupčným kauzám.

Dlho ste novinárom neposkytli rozhovor. Navonok to vyzerá, že ich nemáte v láske.

- Keby ste si poriadne robili svoju prácu, tak vás mám rád.

Nikdy nie je každý politik spokojný.

- Novinári na Slovensku majú tendenciu robiť stále politiku. Sledujem svetové médiá na dennej báze. Toto, čo robí slovenská žurnalistika, to má ďaleko od profesionálnych objektívnych médií. To je môj pohľad.

Takže novinári vám nikdy s ničím nepomohli?

- Nie, nikdy.

Niektorí politici vravia, že médiá sú strážnymi psami demokracie.

- Povedzte, v čom ste mne kedy pomohli?

Nehovorím konkrétne o svojej osobe, pýtam sa všeobecne.

- Pozrite sa spätne, čo ste všetko popísali o mne, o mojom súkromí.

Vy ste však ťažký oriešok. Často sa vyhýbate novinárskym otázkam.

- Ja nemám povinnosť vám odpovedať.

Dobre, pochopila som, že novinári vás netrápia. No kto je vaším najväčším politickým súperom v súčasnosti?

- Momentálne to je neuveriteľná neschopnosť a neprofesionalita. Pretože málo o tom hovorím a prekvapuje ma, že médiá s tým nepracujú, lebo základným problémom tejto vlády je nevzdelanosť. Keď je minister financií daňový podvodník a ukradol titul a ešte povie, že je mu to šuma fuk. Keď predseda parlamentu ukradol titul a povedal, že je mu je to fuk. Keď minister školstva je tiež podozrivý, že opisoval.

Bol však ako opatrenie prijatý touto vládou zákon.

- Ale zákon sa vždy prijme, až keď je nejaký problém. Opakujem, vnímame tu veľkú mieru nevzdelanosti a nepripravenosti týchto ľudí vládnuť. A ak sa ma pýtate, čo ma najviac vyrušuje, je to, ako je táto partia ľudí, ktorá sa dostala na základe klamstiev k moci, neschopná vládnuť.

Ani jeden minister podľa vás nie je odborník na svojom mieste?

- Ukážte mi nejakého. Nechcem nikoho znižovať ani ponižovať.

O ministrovi zahraničných vecí sa hovorí, že má dobré skúsenosti z diplomacie.

- Pán Korčok je žoldnier. Keď sa mu povie, že má hovoriť za Rusko, bude hovoriť za Rusko. Keď mu teraz hovoria, že má hovoriť za Američanov, tak hovorí za Američanov. Ja nemám k nemu špeciálnu úctu, pretože nemá vlastný názor. Veď aká je nedôvera k tejto vláde?

Áno, sú tu štatistiky, ktoré vravia, že dosahuje 80 %.

- Takmer 85 percent ľudí na Slovensku nedôveruje tejto vláde, čo je pomaly historický rekord.

Líder Smeru-SD Robert Fico. Zdroj: Tasr

Nemyslíte, že sa pod to podpísala aj pandémia? Ľudia mali strach, pre pandémiu prišli o prácu.

- Nie. Je to neschopnosť a nepripravenosť vlády. Pandémiu využili akurát tak na netransparentné verejné obstarávanie a rôzne obchody s testami. Veď nám pri pandémii zomrelo viac ako 12-tisíc ľudí. To je jeden z najvyšších počtov na počet obyvateľov. Preto by som pandémiu do toho nezaraďoval. Pandémia mohla byť aj príležitosť pre vládu, ale nebola.

V posledných voľbách ste sa tiež uchádzali o priazeň voličov.

- Ja nie. Ja som neviedol kandidátku v roku 2020.

Keby ste ju viedli vy, dopadlo by to inak?

- Neviem, ako by to dopadlo. Ale viem, že som vyhral štvoro parlamentných volieb ako líder strany. Zostavil som tri úspešné vlády a piatykrát som nešiel kandidovať ako líder a dopadlo tak, ako to dopadlo.

Nebolo to pre kauzy, ktoré mala vaša vláda? Vtedajšia opozícia a súčasná vláda ich spájala práve so stranou Smer.

