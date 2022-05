„Nie je možné, keď v Európe viacerí premiéri bojujú za to, aby nedošlo k prijatiu sankcií, ktoré ohrozujú energetickú bezpečnosť jednotlivých krajín, aby sa Sulík opíjal s Geissenovcami v Banskej Štiavnici," spustil Fico ostrú kritiku smerom na ministra hospodárstva.

„Celý svet horí, celý svet vybuchuje, tu je nejaká vojna, nie? Dobré vínko v Banskej Štiavnici s nejakými pochybnými milionármi z Nemecka, to je dnes ponuka, ktorú dáva vláda SR, symbolicky cez liberála Sulíka ako si pomôcť so zdražovaním,“ pokračoval Fico ďalej.

V utorok (10.5.) vystúpil v pléne Národnej rady SR cez telemost ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Šéf Smeru už vopred avizoval, že príhovor Zelenského si nevypočuje, lebo mu vôbec neverí. Šéf Smeru deň po vystúpení kritizoval, že ukrajinský prezident sa prihovoril naživo poslancom slovenského parlamentu, všetci mu zatlieskali v stoji, no o niekoľko hodín na to prišlo rozhodnutie, že Ukrajina jednostranne zastavuje tok plynu smerom aj na Slovensko.

„To si z nás Zelenskyj robí srandu?“ pýtal sa Fico. Súčasne podotkol, že najprv to bola Európska únia, ktorá začala uvažovať o tom, ako zastaviť ruský plyn. Potom vznikla obava, že to urobia Rusi, a nakoniec to urobili Ukrajinci. „Včera Zelenskyj oklamal celé Slovensko,“ vyhlásil politik s tým, že je to výsmech do tváre každému. Podľa jeho názoru preukázateľne ide o čisto provokatívne politické rozhodnutie Ukrajiny s cieľom vytvoriť tlak na EÚ.

Sulík sa v utorok vyjadril, že sa kvôli pracovnému programu nemohol zúčastniť prejavu Zelenského v parlamente, lebo bol mimo hlavného mesta. Čo si myslí Sulík o návšteve Geissenovcov, nájdete v našej galérii!

Fico súčasne šokoval informáciou, že sa má vraj pripravovať ďalšie obvinenie voči jeho osobe a ďalší návrh na jeho vzatie do väzby. Dôvodom majú byť opätovne jeho výroky, ktoré odzneli na tlačových konferenciách Smeru.