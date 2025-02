Fico má letieť do USA: Stretne sa s Donaldom Trumpom či Elonom Muskom?

Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) sa chystá tento týždeň do Spojených štátov amerických. Podľa informácií Denníka N by mal premiér letieť do Washingtonu v čase veľkého konzervatívneho samitu CPAC, ktorý sa začína v stredu 19. februára a končí sa v sobotu 22. februára. Na tomto samite v roku 2022 v Dallase vystúpil aj maďarský premiér Viktor Orbán, vlani zase otváral maďarskú verziu konferencie v Budapešti.