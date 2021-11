Ďalší zvrat v kauze odpočúvania pytliackej chaty! Vo štvrtok sa verejnosťou prehnala informácia, že krajský prokurátor zrušil uznesenie o začatí trestného stíhania vo veci pytliactva. Ako by to mohlo ovplyvniť uniknuté nahrávky, v ktorých sa okrem iných vyskytuje aj šéf Smeru-SD Robert Fico (57) či exminister vnútra Robert Kaliňák (50), nám prezradili odborníci.

Krajský prokurátor v Nitre zrušil uznesenie o začatí trestného stíhania vo veci pytliactva, ktorého sa týkalo medializované odpočúvanie z poľovníckej chaty. Prokurátor krajskej prokuratúry v Nitre Jaroslav Maček pritom uviedol, že dôvodom bola jeho nezákonnosť, keďže „v uznesení bola uvedená nesprávna právna kvalifikácia a skutok opísaný v uznesení neobsahoval zákonom vyžadované náležitosti“.

Otázku, či bolo nezákonným aj samotné vykonávanie odpočúvania, ktoré nariadil súd, Maček komentovať nechcel. „O schválení ITP (informačno- technických prostriedkov) rozhodoval súd a prokuratúra rozhodnutia súdu nekomentuje. Odpočúvanie bolo vykonávané aj v konaní, kde malo existovať podozrenie z trestného činu legalizácie z výnosov z trestnej činnosti, pre ktoré nebolo začaté trestné stíhanie vo veci. Audiovizuálne záznamy krajská prokuratúra k včerajšiemu dňu k dispozícii nemala, a preto nie je možné sa k nim vyjadriť," uzavrel.

Spomínané videá či ich prepisy sa pritom objavili aj vo viacerých médiách. Okrem politikov v nich boli aj obhajca obvineného policajného exprezidenta Tibora Gašpara Marek Para, podnikateľ Miroslav Bödör a syn Tibora Gašpara. Neskôr vyšetrovateľ nariadil ich presunutie do spisu kauzy Očistec, v ktorej je Gašpar obvinený. Čo sa s medializovanými nahrávkami stane a či sa môžu aj naďalej používať ako dôkaz v inej kauze, ostáva otázne.

Trestná právnička a rektorka Akadémie Policajného zboru Lucia Kurilovská vysvetľuje, že ak by sa skutočne potvrdila nezákonnosť samotného vyhotovovania obrazovo-zvukových záznamov, „potom nemožno materiály využiť ani v prípade dokazovania iných trestných činov“. Konzekvencie voči osobám zodpovedným za nariadenie odpočúvania podľa nej vyvodené zrejme nebudú. „Nemyslím si, že by malo dôjsť k disciplinárnym úkonom. Rozhodnutie využiť tieto úkony pri vyšetrovaní je skôr vecou právneho názoru,“ uzavrela.

Exprokurátorka a v súčasnosti prominentná advokátka Eva Mišíková by však disciplinárne konanie nevylučovala. „Ak sa preukáže, že k veci prišlo povedzme zavinením príslušníka Policajného zboru, tak by sa o disciplinárnom konaní uvažovať mohlo. K tomu sa však v tejto chvíli dá vyjadriť iba veľmi ťažko,“ uzavrela. Ministerstvo spravodlivosti je k téme zdržanlivé. „V danej veci nemáme bližšie informácie, nevideli sme rozhodnutia, keďže ich nemáme k dispozícii. Môžeme sa teda nateraz vyjadriť len všeobecne. Podmienky odpočúvania upravuje § 115 Trestného poriadku,“ povedal hovorca rezortu Peter Bubla. Kauzu uniknutých nahrávok rieši aj dočasný policajný prezident Štefan Hamran, ktorý podozrivých policajtov posadí za detektor lži.

Na zvrat v kauze reagoval aj šéf Smeru-SD Robert Fico. Avizoval, že jeho strana urobí všetko pre to, aby zodpovední za vynesenie nahrávky médiám čelili obvineniu za zneužívanie právomoci verejného činiteľa. Dodal, že všetko v tejto kauze bolo od začiatku protizákonné. Politik naznačil aj svoje ďalšie kroky. „Nemôžeme nechať niektoré veci len tak, nevšímať si ich. Pre mňa osobne nemá žiadny význam naháňať sa po civilných súdoch s nejakými žalobami na ochranu osobnosti, to nefunguje, sú to roky súdenia sa s veľkými výdavkami. Ale vynaložíme všetko úsilie, budeme mimoriadne iniciatívni smerom k orgánom činným v trestnom konaní v podobe legálnych podaní," dodal.