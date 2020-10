Strana Smer-SD na čele s expremiérom Robertom Ficom ide do boja. Núdzový stav, ktorý vyhlásil kabinet Igora Matoviča, dáva preveriť na Ústavný súd. Zákaz zhromažďovania, o ktorom dnes rozhodla vláda, považuje zase za porušenie základných ľudských práv. Premiérovi pritom posielajú tvrdý odkaz!

Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorou sa má Národná rada (NR) SR zaoberať na utorkovej (13. 10.) mimoriadnej schôdzi, je protiústavná a dokazuje aj protiústavnosť prijímania doterajších opatrení na boj s pandémiou nového koronavírusu. Na pondelkovej tlačovej konferencii to vyhlásil predseda Smeru-SD Robert Fico s tým, že novelu strana nepodporí.

"Do NR SR ide návrh zákona, ktorý hovorí, že všetky doterajšie opatrenia, ktoré Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR a regionálne úrady verejného zdravotníctva prijali, ostávajú v platnosti a účinnosti ešte ďalších 15 dní po nadobudnutí účinnosti tohto zákona a vraj bude všetko v poriadku,"skonštatoval Fico a pripomenul námietky, že mnohé doterajšie opatrenia ÚVZ boli protiústavné, pretože na ne úrad nemal oprávnenie a neprijímali sa v potrebnej forme. Poukázal na závery Generálnej prokuratúry (GP) SR. Nemožno podľa neho prijať po troch či štyroch mesiacoch zákon a povedať, že všetko je v poriadku. Problém vidí aj v tom, že všetky prevádzky boli doteraz zatvorené v rozpore s Ústavou SR. Ako právnik si vie predstaviť, že sa budú obracať na Ústavný súd (ÚS) SR.

Pripomenul, že Smer-SD podal pre niektoré opatrenia podnet na Ústavný súd. "Chceme od vlády, aby nevytvárala stav právnej neistoty,"podotkol Fico. Doplnil, že predsedovi parlamentu Borisovi Kollárovi (Sme rodina) poslal list, v ktorom žiada, aby bolo na schôdzi prerokované aj uznesenie Smeru-SD, v zmysle ktorého by mali členovia vlády informovať o plánoch jednotlivých rezortov pri riešení koronakrízy. Toto uznesenie mali prorokovať poslanci minulý týždeň na mimoriadnej schôdzi. Neschválili však jej program.

Šéf Smeru-SD dodal, že strana sa na ÚS obrátila aj v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu. "Už tento štvrtok (15. 10.), ak dobre rátam lehoty, by sme mali poznať ortieľ ÚS,"skonštatoval. V súvislosti s vládou prijatým zákazom zhromažďovania poukázal aj na diskusie na sociálnych sieťach, ktoré hovoria o plánovaných protestoch proti prijatým opatreniam. Tvrdí, že nevyjadruje podporu žiadnemu protestu, len upozorňuje, že "17. októbra zrejme príde niekam veľa ľudí".Pýta sa, čo urobí vláda a či v takomto prípade pošle na protestujúcich políciu a vodné delá.

Robert Fico upozornil, že vláda sa voči verejnosti správa mocensky. Ako príklad použil policajné pokuty, ktoré plánuje rozdávať za nedodržiavanie hygienických opatrení. "Prestaňme už blázniť, prosím," poznamenal. Schodnejšie by bolo podľa expredsedu vlády to, ak by platil model 3x a dosť.

Robert Fico riešil aj ekonomické dosahy s tým, že zákon, ktorý sa má predložiť do Národnej rady SR, je protiústavný. Napadnutie podľa Fica pomôže aj podnikateľom a živnostníkom, ktorí doplácajú na reštrikcie. "Táto vláda zabíja ekonomiku, pretože toto zatvorenie reštaurácií neprinesie želaný efekt," poznamenal s tým, že táto vláda prijíma protiústavné zákony, proti ktorým má výhrady aj generálna prokuratúra.

Mimoriadnu schôdzu zvolal predseda parlamentu Boris Kollár pričom žiada prerokovať:

1. Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 305).

Návrh vlády odôvodní minister zdravotníctva Slovenskej republiky

Informáciu o výsledku prerokovania návrhu vo Výbore Národnej rady SR pre zdravotníctvo podá poverený člen výboru

Bod 2 sa prerokuje, len ak sa schváli skrátené legislatívne konanie.

2. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 306) – prvé čítanie.

Vládny návrh zákona uvedie minister zdravotníctva Slovenskej republiky.

Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.

V prípade, že sa Národná rada SR uznesie prerokovať návrh zákona pod tlačou 306 v druhom a treťom čítaní, uskutoční sa 2. a 3. čítanie ešte na 15. schôdzi NR SR. Aj naďalej je podmienkou pri účasti v Národnej rade SR nosenie ochranných rúšok, dodržiavanie predpísaných odstupov podľa platných nariadení ÚVZ SR, hygiena rúk. Zároveň NR SR vyzýva pracovníkov médií, aby v prípade výskytu príznakov respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) nevstupovali do priestorov NR SR. NR SR si dovoľuje v tejto súvislosti upozorniť, že vstup môže byť odmietnutý pri zachytení podozrenia respiračného ochorenia a súvisiacich symptómov ( napr. zvýšená teplota).