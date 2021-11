Fico sa drží boja za protiústavnosť opatrení: Ak Ústavný súd rozhodne po covide, bude neskoro!

Poslanci Smeru-SD sa na Ústavný súd so žiadosťou o posúdenie protipandemických opatrení obrátili už dávnejšie. Teraz predseda Smeru Robert Fico poukazuje na to, že ak Súd rozhodne až po covide, bude to už zbytočné.