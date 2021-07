Predseda Smeru Robert Fico kritizuje postup vlády, ktorá vraj diskriminuje občanov tým, že ich núti do očkovania. Žiadna vláda v histórii moderného Slovenska neprejavila podľa šéfa Smeru toľko neúcty a ignorancie k Ústavnému súdu a základným ľudským právam.

9. júla 2021 prijala vláda prostredníctvom hlavného hygienika vyhlášku, na základe ktorej sa podľa Smeru snažila nútiť ľudí k očkovaniu a každá osoba, ktorá sa vracala naspäť na Slovensko, musela absolvovať 14-dňovú karanténu, ktorú mohla ukončiť len PCR testom po 5 dňoch karantény. „Túto vyhlášku sme atakovali na Ústavnom súde (ÚS), pretože sme ju celú považovali za diskriminačnú a opierali sme sa o mnohé medzinárodné predpisy,“ povedal Fico s tým, že Ústavný súd im dal za pravdu, pretože vraj videl v tejto vyhláške porušovanie základných práv a slobôd.

„Vláda však namiesto toho, aby rešpektovala rozhodnutie ÚS, drzo a s veľkou mierou ignorancie prijíma 19. júla opätovne vyhlášku cez Úrad verejného zdravotníctva, ktorá v podstate kopíruje to, čo ÚS pozastavil,“ tvrdí Fico. To podľa Smeru znamená, že opäť platí stav, keď každý, kto nie je zaočkovaný a vracia sa zo zahraničia naspäť na Slovensko, musí ísť do 14-dňovej karantény, z ktorej vraj môže ísť von len vtedy, ak si po 5 dňoch urobí PCR test a týmto testom sa preukáže. Ako revanš minister zdravotníctva údajne v novej verzii vyhlášky ešte viac pritlačil na bežných ľudí a rozšíril paletu diskriminácie.

„Nám preto neostáva nič iné, ako sa opätovne obrátiť na ÚS. A to sme aj urobili. Spracovali sme kvalifikovaný právny návrh, ktorý bol podpísaný potrebným počtom poslancov parlamentu a doručený na ÚS,“ povedal Fico. Strana Smer verí, že tak ako to bolo pri prvej vyhláške, aj pri tejto vyhláške ÚS okamžite pozastaví účinnosť. Predseda Smeru ďalej dodáva, že nikoho nemožno nútiť, aby sa očkoval. Medzinárodné predpisy hovoria vraj úplne jasne, že existuje právo na očkovanie, nie povinnosť očkovania. Podľa Fica nesmieme vytvárať dve kategórie ľudí – zaočkovaní a nezaočkovaní – s tým, že zaočkovaní budú mať určité výhody, ktorými sa potom obmedzujú tí ľudia, ktorí zaočkovaní nie sú.

Poslanec za stranu Smer-SD Ľuboš Blaha (vľavo), predseda strany Robert Fico (v strede) a bývalý minister financií Ladislav Kamenický počas brífingu. Zdroj: https://www.facebook.com/robertficosk/videos/344617997043838

„Neostáva nám nič iné, len ísť do verejných protestov. Plánujeme ako odpoveď na túto hrubú mieru ignorancie zo strany vládnej koalície veľký protivládny protest, ktorý sa uskutoční 1. septembra na Deň Ústavy,“ informuje Fico s vierou, že ľudia na Slovensku príjmu pozvanie Smeru. Podľa Fica je to dôležité preto, lebo sa musí začať kričať podstatne hlasnejšie. „Takáto deštrukcia právneho a sociálneho štátu v histórii moderného Slovenska ešte nikdy nebola,“ povedal Fico.