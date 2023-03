Národná rada SR o darovaní stíhačiek MiG-29 na Ukrajinu rozhodovať nebude, koalícia ale našla iný spôsob. "Nepôjdeme cez toto uznesenie. Parlament prijíma zákony, ale nerobí výkon moci. Parlament nemôže cez prijatie uznesení odovzdávať komukoľvek naše zbraňové systémy. To musí urobiť len vláda a minister," povedal v utorok predseda parlamentu Boris Kollár. Konkrétny postup zatiaľ neprezradil, aby sa "opozičné politické strany na to nepripravil". Aktuálne sa rokuje o tom, v akej forme Slovensko daruje migy Ukrajine.

"Rozhodnutie vlády SR je aktom otvoreného nepriateľstva voči Ruskej federácii," vyhlásil v súvislosti s darovaním migov na Ukrajinu predseda Smeru-SD Robert Fico. "Ostatné krajiny, ktoré uvažovali alebo uvažujú o dodaní zbraní tohto typu na Ukrajinu, buď to vôbec neurobili ako napríklad Spojené štáty americké, ktoré úplne vylúčili zaslanie stíhačiek F-16 na Ukrajinu; alebo minimálne robia kroky, ktoré nie sú tak viditeľné, ako je to v prípade slovenskej vlády," povedal ďalej.

"Prečo vláda SR robí voči inej krajine sveta takýto otvorený akt nepriateľstva? Komu to má poslúžiť?" pýtal sa šéf Smeru ďalej. Podľa Fica je vysoko pravdepodobné, že na tento otvorený akt nepriateľstva voči Ruskej federácii bude Rusko reagovať. "Slovensko opäť ide do pretekov a chce byť prvým štátom, ktorý otvorene a bez akéhokoľvek zaváhania poskytne bojové stíhačky Ukrajine – nečlenskému štátu NATO," zdôraznil Fico. Zopakoval, že vláda, ktorá je v demisii, nemôže rozhodovať o takýchto zásadných otázkach zahraničnej politiky.

Fico sa v súvislosti s darovaním migov tiež pýtal, či to nemá slúžiť na to, aby sa niekto týmto spôsobom pokúsil odložiť parlamentné voľby, ktoré by sa mali konať 30. septembra. „Na Slovensku je právna úprava, ktorá hovorí o možnosti vyhlásenia vojnového stavu. Je to okolnosť, kedy sa nebudú konať parlamentné voľby v určený dátum, teda 30.septembra, ale vtedy, keď to bude vyhovovať rozpadnutej koalícii," vysvetľoval šéf Smeru. Fico následne šokoval vyhlásením, že v nasledujúcich dňoch sa majú konať zásahy polície voči politikom z opozície. ŠOKUJÚCE SLOVÁ FICA O ZÁSAHU POLÍCIE SI PREČÍTAJTE V NAŠEJ GALÉRII!

Predseda Smeru kritizoval za nečinnosť aj prezidentku Zuzanu Čaputovú. „Vyzývame, aby prezidentka verejnosti vysvetlila svoje salta mortale. Nedávno hovorila o tom, že o stíhačkách musí rozhodovať parlament, lebo vláda o tom rozhodnúť nemôže. Dnes vláda o tom rozhoduje a prezidentka je ticho a súhlasí s tým, že vláda na to nejakú legitimitu má," povedal Fico.

