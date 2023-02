Predseda Smeru-SD Robert Fico uviedol, že s potešením privítal návrh, že sa po nejakom čase rozmrazia minimálne dôchodky. Ide o 120-tisíc ľudí, ktorí poberajú minimálne dôchodky. Šéf Smeru očakával, že v Národnej rade SR sa nájde široká politická zhoda.

„Boli sme všetci nastúpení v parlamente a povedali sme, super, zahlasujeme. Zákon nadobudne účinnosť okamžite a môžeme vidieť nejaké výraznejšie zvýšenie minimálnych dôchodkov v priemere možno o 35 eur, čo je pomerne veľa pre takéhoto človeka, ak to zrátame, keďže do konca roka by to mohlo byť možno v súhrnnej sume 400 eur," začal Fico.

"Stalo sa ale to, že predstavitelia vládnej koalície sa rozhodli, že odložia účinnosť tohto zákona. Podali pozmeňujúci návrh na základe ktorého rozmrazenie minimálnych dôchodkov pre 120-tisíc ľudí, ktorí majú príjmy na úrovni okolo 340 eur príde až 1. januára 2024. Bez hanby to urobili, bez akéhokoľvek vysvetlenia, urobili to tak, aby sa vysmiali do tváre najchudobnejším ľuďom,“ priblížil Fico. "To je obrovský paradox. Na jednej strane valia stovky milióny eur na Ukrajinu, míňajú zbytočne peniaze na nepodstatné veci, ale tam, kde treba pomôcť ľuďom, aby prežili, nemajú problém odložiť účinnosť zákona takmer o rok," kritizoval ďalej.

Pritom táto skupina ľudí s minimálnymi dôchodkami, ktorí pracovali celý život patrí medzi najohrozenejšie na Slovensku, zdôraznil Fico. „Ak má niekto príjem 340 eur, tak si z toho musí nakúpiť potraviny, musí si z toho nakúpiť lieky, ktoré potrebuje k životu, musí zaplatiť energie, musí zaplatiť bývanie a očakáva sa snáď, že by ten človek si mohol aj niečo iné zabezpečiť pre svoj život ako len to, že si zaplatí základné životné potreby,“ povedal šéf Smeru. Len v tomto roku zaplatia ľudia za potraviny takmer o 30% viac ako minulý rok.

Fico následne ukázal nákupný košík plný bežných potravín, na ktorých demonštroval výrazné zvýšenie cien. "Rožok, ktorý niekedy stál 7-8 centov dnes stojí 14 centov. Maslo stojí 3,50 eur, v Rakúsku ho kúpite lacnejšie. Čo je ale šokujúcejšie, že chlieb, ktorý minulý rok stál 80 centov, dnes stojí 2,19 eur. Ako tí ľudia z toho majú vyžiť?" pýtal sa šéf Smeru. "Som naozaj veľmi nahnevaný a chcem nechať odkaz pánovi Hegerovi. Ak ho stretnem, tak tento rožok namažem maslom a mu ho vopchám do huby, aby pocítil, ako bolí chudoba," adresoval ostré slová dočasne poverenému premiérovi Eduardovi Hegerovi (OĽaNO). CELÚ SCÉNKU S ROŽKOM SI POZRITE VO VIDEU:

