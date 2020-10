Milan Krajniak v sobotu ráno na sociálnej sieti zverejnil status, ktorý zrejme trpko oľutoval. Malo ísť o "vtipné" poďakovanie svojej manželke a aj iným ženám, no to, čo nasledovalo po jeho zverejnení, určite nečakal. "S manželkou sa dopĺňame: Ja sa vyzlečiem, ona vyperie, ja vstanem z postele, ona ustelie, ona uvarí, ja zjem. Čo by robila bezo mňa?" napísal v ňom s otázkou na ostatných pánov, ako fungujú v partnerskom živote oni.

Jeho status však dostal nečakané reakcie nielen od jeho fanúšikov, ale aj od politických kolegov. "Rodová rovnosť vysvetlená priamo od ministra práce sociálnych vecí a rodiny," písali v komentároch pobúrení fanúšikovia.

Ako prvý z politikov zareagoval europoslanec Michal Šimečka z Progresívneho Slovenska. "Neviem ako Milan Krajniak, ale ja hovorím Soni "ďakujem" radšej tak, že naložím malú do kočíka a dve hodiny sa s ňou prechádzam vonku v daždi. Nech sa Soňa aspoň trochu dospí a oddýchne od neustáleho detského plaču. Alebo tým, že v noci operiem alebo cestou z práce nakúpim všetko potrebné," napísal pohoršene s tým, že mnoho žien je už beztak znevýhodnených kvôli ich pohlaviu na trhu práce.

K Šimečkovi sa pridalo niekoľko ďalších straníkov, ktorí tvrdia, že nie sú ako Krajniak. "Progresívni muži si nemyslia, že ich ženy sú slúžky. Mohol by si to prestať myslieť aj minister Krajniak," znie stanovisko strany.

Zahanbiť sa nedala ani europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová. "S manželom sa dopĺňame: ja sa vyzlečiem, on vyperie, ja vstanem z postele, on ustelie, on navarí, ja zjem. Neviem, čo by som bez neho robila a za to ho tak neskutočne milujem, že ho v tých úlohách pravidelne zastupujem. A preto sme vo všetkom obaja rovnocenní a rovnako si jeden druhého vážime. Pekný deň všetkým, hlavne ministrovi rodiny, M. Krajniakovi, ktorý je okrem iného zodpovedný aj za rodovú rovnosť," napísala ironicky.

Svoje si povedal aj poslanec a primátor Hlohovca Miroslav Kollár, člen strany Za ľudí. "Idem odsobášiť (lebo lásku ani korona nezastaví) a urobiť týždňový nákup, nech aspoň trochu vyvážim toho Posledného (dúfam, že naozaj) križiaka," odkázal ministrovi.

AKO SA POLITICI STARAJÚ O DOMÁCNOSŤ? ZISTÍTE V NAŠEJ GALÉRII.