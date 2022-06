Fakty o Mečiarovi a Klausovi. Ako sa delilo Česko-Slovensko a čo viete o vtedajších premiéroch?

Václav Klaus bol predsedom vlády Českej republiky v rokoch 1992 až 1998. Vladimír Mečiar sa stal prvýkrát premiérom v roku 1990. Vo funkcii zotrval do roku 1991. V roku 1992 sa stal druhýkrát premiérom, pričom tentokrát vydržal vo funkcii do roku 1994, kedy zostrojil svoju tretiu vládu. Tá vydržala do roku 1998. Mečiar tak pôsobil až počas 9-tich rokov ako predseda vlády.