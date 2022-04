Zdá sa, že zopakoval vlastnú chybu. Richard Sulík opäť čelí vlne kritiky pre svoje výroky o Rusku. V nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 pripustil, že Slovensko možno vyhovie požiadavke ruského prezidenta Vladimira Putina (69) a bude uhrádzať faktúry za plyn v rubľoch.

„Aby sme sa neodkrojili od plynu, budeme platiť v ruskej mene, ak sa nedohodneme inak,“ povedal Sulík. Poznamenal však aj to, že v rámci Európskej únie budeme pri nákupoch za plyn postupovať spoločne.



Sulíkove slová zazneli len pár mesiacov po tom, ako politik podobnými výrokmi vyvolal medzinárodný škandál. V rozhovore pre denník Pravda v polovici januára totiž uviedol, že protiruské sankcie „páchajú iba škody a Rusi nevrátia Krym tak či tak“. Ministrove vyjadrenia poriadne prekvapili ukrajinskú vládu, ako aj bývalého ministra financií Ivana Mikloša (61), ktorý pre ne odišiel z funkcie poradcu Sulíka na rezorte hospodárstva.



Tentoraz mali slová Sulíka dohru aj na vnútrostraníckej úrovni. Priznal to štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a podpredseda SaS Martin Klus (41). „Samozrejme, na túto tému sa strhla diskusia aj vnútri strany. A myslím si, že aj Richard Sulík už pochopil, že to neboli šťastné výroky," uviedol Klus v rozhovore pre aktuality.sk. Diskusiu so šéfom strany označil za plodnú. „Pomerne často zdôrazňujem aj ostatným kolegom, že niekedy je mlčať naozaj zlato. Ja som sa to tiež dlho musel učiť," uzavrel politik.

Hoci Sulík sa na sociálnej sieti snažil svoje slová vysvetliť závislosťou nášho priemyslu od plynu, kritike neušiel ani tentoraz. „Richardove vyjadrenia o zastavení sankcií proti Rusku a o tom, že Slovensko je ochotné (na rozdiel od zvyšku EÚ) splniť požiadavku Kremľa a platiť za ruský plyn rubľami, nie sú v poriadku," napísala na sociálnej sieti bývalá členka SaS a europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová (45).

„Sulík je v súvislosti s plynom zase mimo. Tentoraz nielen geopoliticky, politicky a ľudsky, ale aj ekonomicky. Ochotou platiť za plyn rubľami sa podkladá Putinovi a naskakuje na jeho hru v situácii, keď ostatní partneri v EÚ takúto Putinovu hru jasne a jednoznačne odmietli," pridal sa ku kritike Mikloš.



Podľa slov Klusa však vnútri SaS malo dôjsť k dohode: „Zahraničnú politiku by mali naši kolegovia prenechať tým, ktorí sa jej aktívne venujeme. Bolo by to tak pre všetkých lepšie."

Zdá sa, že podobné výroky na adresu straníckeho šéfa svedčia o možnom odchode Sulíka z čela SaS. Podľa politológa Radoslava Štefančíka však o povstanie vnútri strany nejde.

„V SaS je stabilizovaná situácia. Napokon, ak aj niekto niekedy chcel vymeniť Richarda Sulíka na poste šéfa strany, tak už dávno v tejto strane nie je. Sulík sa so svojimi oponentmi už dávno popasoval, takže nejaký vnútrostranícky puč určite nehrozí," povedal odborník s tým, že dodávky plynu z Ruska nie sú témou, ktorá by mala deštrukčný charakter pre SaS.

Zostane Richard Sulík na čele strany? Šokujúcu reakciu členky SaS Jany Ciganíkovej nájdete v galérii!

Podľa politológa je tiež málo pravdepodobné, že by výroky Klusa negatívne ovplyvnili verejný imidž ministra hospodárstva. „Ak niekto dnes škodí obrazu Richarda Sulíka, tak je to Richard Sulík sám. Ostatní mu tak môžu nastaviť zrkadlo, hoci spravidla tak urobia až po tom, ako na problém upozorní niekto iný," dodal.