EXTRÉMNY LUXUS! Takto si užíval VÝBOH: Biliard v kancelárii a BUJARÉ večierky s CELEBRITAMI

Peniaze asi neboli jeho problém! Podnikateľ a bývalý obchodník so zbraňami Miroslav Výboh (60) má na krku obvinenie pre obzvlášť závažný zločin prijímania úplatku. To, či je obvinenie pravdivé, je priskoro hovoriť. Výboh sa však prezentoval ako zabezpečený podnikateľ so stykmi na najvyšších miestach.