O skutočnosti infomroval portál Aktuality. Dušan Kováčik je momentálne obvinený zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny. Podľa Denníka N sa podozrenia voči nemu netýkajú len kauzy bratislavskej zločineckej skupiny takáčovcov. Dušan Kováčik je tiež obvinený, že mal pomáhať mariť vyšetrovanie prípravy vraždy vyšetrovateľa NAKA.

Aktuality uviedli, že podľa súdu zarábal na trestnej činnosti. Po zadržaní Ľudovíta Makóa začal na neho zbierať materiály. Našli sa v jeho taške aj pri zadržaní. Podľa portálu je obvinený z takej trestnej činnosti, ktorá je v absolútnom rozpore s funkciou, ktorú posledných 16 rokov zastáva ako špeciálny prokurátor a ktorú mal práve ako riadiaci orgán potierať. Zároveň v spomínanom článku uviedli, že podľa dozorujúceho prokurátora je to hlavným dôvodom, prečo Dušan Kováčik patrí do vyšetrovacej väzby. "Píše sa to v uznesení, ktorým sudkyňa Špecializovaného trestného súdu Pamela Záleská poslala Kováčika do väzby," uvádza sa v článku.

Podľa sudkyne Záleskej patrí Kováčik do väzby pre protiprávne konanie, pre ktoré je obvinený stíhaný a malo slúžiť aj na jeho obohacovanie sa a umožňovať mu tak nielen udržanie, ale aj zvyšovanie nadštandardného spôsobu života. Vyjadrila sa tak pre portál Aktuality, ktoré uveidli, že sudkyňa sa nestotožnila ani s Kováčikovou obranou, že jeho obvinenie je vyústením „štvavej, mediálnej, diskreditačnej kampane“. Celý článok nájdete tu.