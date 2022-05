Ako uvádza portál tvnoviny.sk bývalý predseda strany Za ľudí Andrej Kiska po výsluchu v kauze Súmrak vyhlásil, že obvinenie Fica a Kaliňáka stojí na výpovediach bývalých funkcionárov, ktorí sú nominantmi Smeru.

Kiska vypovedal ako poškodený v rámci kauzy Súmrak, ktorá sa týka nelegálneho zbierania informácií o jeho firme KTAG a financovaní prezidentskej kampane. Informácie mali politici získavať od Finančnej správy a zverejniť cez anonymný mail.

Exprezident Kiska je zároveň obžalovaný z daňového podvodu. Trestný čin dlhodobo odmieta a svoje obvinenie vníma najmä ako politickú pomstu Roberta Fica za to, že ho nevymenoval za ústavného sudcu. Bývalý prezident tvrdí, že ak by ho neodmietol vymenovať, nemal by na krku toto obvinenie.