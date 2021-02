Bývalý premiér a predseda Smeru Robert Fico (56) sa po volebnej porážke rýchlo otriasol a pustil sa do práce ako za starých čias. Okrem organizovania petície za predčasné voľby a boja proti neustálemu predlžovaniu núdzového stavu sa udržuje aj v perfektnej kondícii. Možno aj preto sa pri ňom stále objavuje kráska, ktorá by sa uživila aj ako tvár módnych časopisov!

Šéf Smeru sa nikdy netajil tým, že má k športu blízko. Známy je predovšetkým z futbalových aktivít, ktoré mu v roku 2014 spôsobili zranenie achilovky. To mu však nebráni, aby svoju kondíciu nebral na ľahkú váhu. V stredu v skorých ranných hodinách ho zachytil fotograf denníka Plus JEDEN DEŇ na bratislavskej hrádzi pri rieke Dunaj. Ako už veľakrát expremiér povedal, je to jeho obľúbené miesto, kam chodí pravidelne športovať. Niekoľko minút pred pol ôsmou ráno už mal za sebou náročný tréning.

Spoločnosť mu robili dvaja muži, zatiaľ čo ho na parkovisku čakal šofér. Po rannej makačke nastúpil do auta a vydal sa riešiť pracovné povinnosti. „V kondícii sa udržuje denne. Najčastejšie behá alebo prevádzkuje chôdzu s činkami. Okrem toho pláva a vesluje,“ ozrejmil nám hovorca Smeru Ján Mažgút Ficove športové aktivity.

Bývalý premiér Robert Fico si bol ráno zamakať na hrádzi v spoločnosti svojej ochranky. Zdroj: MATEJ KALINA

To však nie je jediná aktivita, ktorej sa Fico počas voľna venuje. Už dlhé mesiace sa stretáva s čakateľkou na prokuratúre Katarínou Szalayovou. V lete mali tráviť spoločný čas v priestoroch kaštieľa vo Vinosadoch a neskôr aj v hoteli DoubleTree v širšom centre hlavného mesta. Údajne zhodou náhod sa pred pár mesiacmi Fico so Szalayovou objavili v rovnakej reštaurácii, kde v tom čase oslavoval svoje 45. narodeniny šéf Hlasu Peter Pellegrini (45). Mažgút sa vtedy vyjadril, že Fico nebude svoje súkromie komentovať.