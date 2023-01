To, ako sa k referendu postavili súčasní politici, je známe. Dočasne poverený premiér Eduard Heger (46) sa na ňom nezúčastní, lebo podľa neho vyrieši čoskoro tú istú otázku parlament. „V aktuálnej situácii je referendum úplne bezpredmetné,“ povedal Heger. Opačný názor na hodenie lístka do urny má europoslankyňa za Smer Monika Beňová (54), ktorá dokonca vyzvala ľudí, aby sa na hlasovaní zúčastnili.

Rôznorodé názory sú aj medzi bývalými politickými špičkami. Exministerka financií Brigita Schmögnerová (75) v tom má jasno: „Určite sa zúčastním. Dôvod je, aby sa novelizovala ústava a mohli byť predčasné voľby. To je jediný a najdôležitejší dôvod.“ Podobne uvažuje aj bývalý minister kultúry Marek Maďarič (56): „Na referende sa zúčastním, pretože bývalej koalícii sa napriek dlhému času, ktorý mala, nepodarilo zmeniť ústavu tak, aby boli možné predčasné voľby.“ Referendum je podľa Maďariča jedinou možnosťou, ako to urobiť, aj keď pravdepodobnosť, že bude úspešné, nie je vraj veľmi veľká.

Exprezident Andrej Kiska má na vec iný názor. Slovensko v tejto situácii podľa neho síce potrebuje predčasné voľby, no poslanci majú v rukách všetky nástroje na ich zabezpečenie: „Toto referendum je len Ficova politická kampaň a ja sa na ňom určite nezúčastním. Vyše desať miliónov eur, ktoré referendum bude stáť a ktoré my všetci z našich peňazí zaplatíme, sa radšej mohli minúť na pomoc rodinám s chorými deťmi.“ Podľa bývalej hlavy štátu by sa malo zaviesť pravidlo, že pokiaľ referendum nebude platné a nezúčastní sa na ňom aspoň 50 % voličov, tak jeho organizátor zaplatí časť nákladov, čím by sa populizmus nahradil zodpovednosťou.

Dôvod na neúčasť má aj Ivan Mikloš, ktorý považuje robenie politiky cez referendá – až na výnimky (napríklad vstup do EÚ) – za škodlivé a potenciálne aj nebezpečné: „Za ešte viac škodlivú a nebezpečnú považujem politiku Roberta Fica (58) a jeho strany Smer. Takže na neúčasť na tomto referende mám až dvojitý dôvod.“ Jeho kolega z druhej Dzurindovej vlády Vladimír Palko (65) to vidí inak, a preto sa zúčastní. Ako sám podotkol, nie preto, že by si želal predčasné voľby, ale aby taká možnosť do budúcnosti existovala. „Chcem, aby sa naše zákony prispôsobili rozhodnutiu Ústavného súdu v tom, že bude jasne vyplývať, že predčasné voľby možné sú,“ dodal Palko.

