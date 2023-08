Opätovné predčasné parlamentné voľby by po tých septembrových mohli podľa platnej legislatívy nastať v dvoch prípadoch. Ak by sa na tom zhodla ústavná väčšina Národnej rady (NR) SR, alebo ak by boli splnené podmienky pre rozpustenie parlamentu hlavou štátu.

Vzhľadom na termín prezidentských volieb a na lehoty stanovené v Ústave SR je však rozpustenie parlamentu prezidentkou nereálne. Zhodli sa na tom ústavný právnik a bývalý politik Radoslav Procházka, ústavný právnik Peter Kresák i docent ústavného práva Marek Domin.

"Ďalšie predčasné voľby, ak by voľby 30. septembra neviedli k vytvoreniu vlády, ktorá by získala dôveru NR SR, je možné dosiahnuť dvoma spôsobmi. Tým prvým je, že by si sami poslanci museli odhlasovať uznesenie o skrátení volebného obdobia, teda postupovali by rovnako ako začiatkom tohto roku," uviedol Domin. Kresák i Procházka dodali, že na to je podľa ústavy potrebných aspoň 90 hlasov poslancov.

Druhou možnosťou je podľa právnikov vyhlásenie predčasných volieb ako dôsledku rozpustenia parlamentu. Pripomenuli, že rozpustenie NR SR prezidentkou prichádza do úvahy len v prípadoch, ktoré ústava presne menuje.

Domin ozrejmil, že jedným z takýchto prípadov je, ak by bola po voľbách vymenovaná vláda, predložila by parlamentu programové vyhlásenie a ten by ho do šiestich mesiacov neschválil. Kresák pripomenul aj možnosť, ak by sa NR SR neuzniesla do troch mesiacov o vládnom návrhu zákona, s ktorým vláda spojila vyslovenie dôvery, alebo ak by parlament nebol dlhšie ako tri mesiace spôsobilý uznášať sa, hoci jeho zasadanie nebolo prerušené a bola opakovane zvolávaná schôdza. Podľa právnikov existuje aj možnosť rozpustiť parlament, ak by bolo jeho zasadanie prerušené na dlhší čas, ako dovoľuje ústava.

Kresák priblížil, že právo rozpustiť parlament prezidentka nemôže uplatniť počas posledných šiestich mesiacov svojho volebného obdobia, počas vojny, vojnového stavu alebo výnimočného stavu. "Rozpustenie parlamentu je vzhľadom na termín volieb nereálne, pretože tomu bránia lehoty, súvisiace s koncom prezidentkinho funkčného obdobia v júni 2024," uzavrel Procházka.