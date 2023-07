Bývalá známa moderátorka a expartnerka ministra obrany Jaroslava Naďa (42) Barbara Túrosová (35) je ženou, za ktorou sa otočí každý chlap. Sexi nohy, bujné vnady a dokonalá vizáž z nej robia ozdobu každej pláže. Kto ju však nestihol vidieť pri vode, dostal možnosť priamo na sociálnej sieti, kde sexi zábermi dráždi jedna radosť. Otázne je, či jej to nebudú vyčítať v práci, keďže stále robí hovorkyňu na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny.

Túrosová sa prvýkrát dostala do povedomia verejnosti na obrazovkách TA3, kde patrila medzi obľúbené redaktorky. Po voľbách 2020 prijala ponuku ministerstva vnútra a stala sa ich hovorkyňou napriek tomu, že jej partner bol v tom čase ministrom obrany. S Naďom má aj malého synčeka Adamka. Pár mesiacov po voľbách však nastala zmena. „Je pravda, že už netvoríme pár. Rozchádzame sa ako kamaráti,“ povedala v lete 2020 po dlhoročnom spolunažívaní Túrosová. O rok a pol nato dala zbohom aj ministerstvu vnútra a zamestnala sa ako hovorkyňa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a to napriek tomu, že sa verejne špekulovalo o tom, že so svojím vtedajším nadriadeným, exministrom Romanom Mikulcom, mala viac než len kolegiálny vzťah.

Turbulentné obdobie jej však vôbec neubralo na kráse, práve naopak. Potvrdili to najnovšie fotky v plavkách, ktoré zverejnila na sociálnej sieti. „Stále v dovolenkovej nálade,“ napísala k jednej z najodvážnejších fotiek Túrosová. Na ďalšom zo zverejnených záberov dokonca palcom hore reagoval aj bratislavský župan a stále ešte mladomanžel (oženil sa ani nie pred rokom) Juraj Droba (52). Niet sa však čo čudovať, veď na najnovších snímkach jej priam dokonale vidieť vnady, pozadie a pôvabné nohy. Na jednej z fotiek, kde pohodlne sedí pri „mužovi plážovom“, jej dokonca vidieť hlboko medzi stehná...

Zaujímavosťou je, že už aj v minulosti sa Túrosová správala výstrednejšie a pred pár mesiacmi dokonca prešla pomerne veľkými zmenami vizáže. „Určite som si všimla väčšie pery a zmenu spodnej časti tváre - sánky a brady. Pani Barbora má výraznejšie obočie iného tvaru, ako mala predtým. A má tiež dlhé umelé mihalnice,“ ozrejmila stylistka a ambasádorka wibo.sk. Lucia. Hovorkyňa vtedy potvrdila iba zmenu mihalníc.



Túrosová však prezradila, že najväčšiu pochvalu dostáva doma. „Najkrajšie komplimenty dostávam od môjho syna, ktorý mi povie, že som najkrajšia maminka, aj keď som v teplákoch a nenamaľovaná,“ povedala mladá mamička. Naďov syn však určite nie je jediný, kto jej strúha komplimenty. S Barbarou Túrosovou sa nám nepodarilo skontaktovať. Jej najnovšie odvážne fotky nájdete v galérii.

Prečítajte si aj: