Ministerstvo zahraničných vecí Ukrajiny si predvolalo v stredu chargé d'affaires Slovenskej republiky na Ukrajine Matúša Korbu a požaduje ospravedlnenie. Dôvod je jednoduchý. Protest proti nevhodným vyjadreniam predsedu vlády SR Igora Matoviča. Ten odpovedal v utorkovom vysielaní Rádia Expres na otázku, čo sľúbil za nákup vakcíny Rusku: „Zakarpatskú Ukrajinu.” Hoci v dôvetku doplnil, že nič nesľuboval, medzinárodný škandál bol na svete.

Necitlivá urážka Ukrajiny

Nešťastné vyjadrenie sa, samozrejme, začalo šíriť a deň nato reagoval aj samotný ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba. „Nech ju vymení za niekoľko regiónov Slovenska. Je poľutovaniahodné, že predseda slovenskej vlády svojimi nekorektnými vyhláseniami kazí mimoriadne priateľské a úprimné vzťahy medzi Ukrajinou a Slovenskom,“ napísal na sociálnej sieti Kuleba. Oficiálne stanovisko k Matovičovým slovám zaujalo aj samotné ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí. „Bez ohľadu na motívy, žáner alebo kontext sú takéto poznámky šéfa slovenskej vlády, ktoré priamo odkazujú na územnú celistvosť Ukrajiny, kategoricky neprijateľné a majú negatívny vplyv na priateľskú a susedskú atmosféru ukrajinsko-slovenských vzťahov," uviedlo ukrajinské ministerstvo zahraničia vo svojom vyhlásení s tým, že premiérovi sa podarilo uraziť ľudí, ktorí priamo trpia ruskou agresiou a ruskou okupáciou Krymskej autonómnej republiky, mesta Sevastopol, ako aj častí ukrajinského Donbasu.

Premiér navaril, ministerstvo musí jesť

Medzinárodnú blamáž aktuálne hasí aj naše ministerstvo zahraničia v rukách kariérneho diplomata Ivana Korčoka. Ten sa za premiéra ospravedlnil aj verejne na sociálnej sieti s tým, že s ukrajinským partnerom Kulebom komunikoval takmer okamžite. „Ospravedlnil som sa mu za nevhodné výroky premiéra Matoviča na adresu Ukrajiny. Mrzí ma to o to viac, že sme len pred pár dňami mali v Kyjeve mimoriadne dobrý rozhovor, ako ďalej rozvíjať naše vzťahy,” vyjadril sa Korčok.

Je to hanba, tvrdia exministri

Pokus o vtip zo strany premiéra hodnotia negatívne aj exministri zahraničných vecí. „To nepotrebuje komentár. Nie je to dobrý vtip. Čo mám na to povedať?” poznamenal pre náš denník exminister Milan Kňažko. S pochopením sa premiér nestretol ani u exministra Eduarda Kukana. „Je to veľmi nevhodné vyjadrenie nášho pána premiéra a je to veľmi nezodpovedný pokus o vtip,” povedal Kukan, ktorý zároveň zdôraznil, že s ohľadom na to, čo sa na Ukrajine deje, je takýto výrok mimoriadne necitlivý. Upozornil, že politici si musia dobre zvážiť, čo vypustia z úst. „Takéto vtipy sú politicky škodlivé a môžu spôsobiť veľmi nepríjemné diplomatické situácie,” zhodnotil exminister a dodal, že Ukrajinci nás za sedliakov považovať nebudú, „ale budú sa pýtať, čo sme si to zvolili za premiéra”.

Za sedliaka bude snáď len premiér, nie celá krajina

Za diplomatické faux pas označil výrok premiéra aj politológ Jozef Lenč. „Je to nonsens a potvrdzuje to skutočnosť, že Igor Matovič je, čo sa týka politiky, slon v porceláne,” vyjadril sa politológ, ktorý trvá na tom, že Igor Matovič nedozrel na reprezentáciu doma, tobôž nie v zahraničí. „On vidí v prvom rade iba seba a mal pocit, že je to vtipné. Nad tým, ako to môže vnímať niekto iný, sa vôbec nezamýšľal,” zhodnotil politológ Lenč a dodal: „Dúfam, že za sedliakov nebudú Ukrajinci považovať nás, ale len nášho premiéra.”