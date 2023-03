Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic potvrdil denníku N, že na Kaliňáka s Brhelom už bola podaná obžaloba. Obom hrozí 5 až 12 rokov za mrežami. Exminister ostal doslova v šoku. „Dnes sme mali u vyšetrovateľky termín na doplnenie návrhov na dokazovanie. Medzi inými aj môjho výsluchu, pretože som nebol v tejto veci vypočutý,“ povedal Kaliňák pre Plus JEDEN DEŇ. Podľa exministra sa v tejto veci postupovalo podľa trestného poriadku Burkina Faso.

Kaliňák prízvukuje, že mu a jeho právnemu zástupcovi bolo povedané, aby do 28. marca doniesli všetky návrhy na dokazovanie, ktoré budú posúdené vyšetrovateľmi: „A my sa dozvieme, že pred tým, ako sme mohli dať návrhy na dokazovanie, oni už podali obžalobu. K tomu sa nedá dodať nič iné, iba že sa absolútne zbláznili.“

Dvojica obvinených sa mala podľa ÚŠP dopustiť podplácania Imreczeho. Ten mal mať podľa uznesenia o obvinení po nástupe do funkcie šéfa Finančnej správy (FS) rozhovor s Kaliňákom o platových podmienkach. Exminister vraj Imreczemu následne povedal, aby išiel sa Brhelom, kde si má dohodnúť ročnú kompenzáciu platu, keďže v bývalom zamestnaní zarábal omnoho viac. To sa aj stalo a potom mal Imrecze dostávať od Brhela ročné dorovnávania. Mala to byť odmena za nie práve najzákonnejšie rozhodnutia FS.

