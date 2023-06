Poriadna nepríjemnosť hneď na začiatku letnej sezóny! Exminister obrany Jaroslav Naď na sociálnej sieti informoval o tom, že si zlomil ľavú ruku. „Nevadí, na podávanie rúk v kampani sa aj tak používa pravá,“ pripísal Naď vtipný komentár ku fotke, kde ho vidno s rukou v dlahe.

„Stalo sa mi to pri bicyklovaní so synmi u nás v Hrubej Borši, ale predpokladám, že trollkovia už budú písať sci-fi scenáre, tak som zvedavý, ktorý bude najzaujímavejší,“ poznamenal tiež Naď. „Mám aj sáčok na tú opachu, čo mám na ľavej ruke, aby mi nemokla,“ hovorí exšéf obrany.

Naď sa so sadrou na ľavej ruke objavil aj na dnešnej tlačovej konferencii Demokratov, kde predseda strany Eduard Heger informoval, že idú do volieb spoločne so stranou Jablko europoslankyne Lucie Ďuriš Nicholsonovej.

Prečítajte si tiež: