Na pochod prišli okrem premiéra aj prezidentka Zuzana Čaputová, ďalší členovia vlády, zástupcovia Národnej rady, samospráv a ďalších organizácií. Všetci si uctili pamiatku dvoch mladých mužov, ktorých 12. októbra zastrelili pred jedným z bratislavských podnikov na Zámockej ulici. Sociálne siete obleteli fotografie, na ktorých stojí Heger v dave a v ruke drží dúhovú vlajku a tu sa začal problém mimoparlamentného KDH.

„To, že premiér vyjadril ľútosť nad tragédiou, ktorá sa stala, je správne. Že pri tom narábal so symbolom dúhovej vlajky, je omyl. Nerozumie, že tá vlajka reprezentuje nie nejaké súcitenie s ľuďmi inej sexuálnej orientácie, ale určitú ideológiu,“ tvrdí bývalý minister vnútra Vladimír Palko. „Dúhová vlajka reprezentuje všetky možné požiadavky pre registrované partnerstvá, manželstvá osôb rovnakého pohlavia, adopcie detí... To je už proti tomu, čo obsahuje naša ústava, ktorá hovorí o manželstve len ako o zväzku muža a ženy. Premiérovi Hegerovi to však nie je jasné a preukázal, že sa vôbec neorientuje v tejto problematike,“ pokračoval Vladimír Palko. „Nestačí len hovoriť, že je niekto konzervatívny, ale musí mať aspoň základný prehľad v problematike – čo sa ukazuje, že nemá,“ uzatvára bývalý politik.

„Bolo to správne gesto z pozície premiéra,“ myslí si však politológ Tomáš Koziak. „Vyjadril svoj postoj k tomu, čo sa stalo a že nenávisť nepatrí do spoločnosti,“ dodáva ďalej. „To, že je konzervatívec a kresťan, nemá s tým nič spoločné. Je to jeho takto vyjadrený osobný ľudský postoj. Nemyslím si, že by triezvo uvažujúci volič mohol mať s tým problém,“ hovorí odborník.

Palkov názor nezdieľa ani bývalý štátny tajomník rezortu spravodlivosti a poslanec parlamentu Ondrej Dostál (klub SaS). Dúhová vlajka totiž podľa jeho slov reprezentuje toleranciu a akceptáciu LGBT ľudí. „Je pomýlené vnímať ju ako ideológiu a absurdné tvrdiť, že by skutočnosť, že si premiér vzal do rúk dúhovú vlajku, mohla byť akokoľvek v rozpore s Ústavou. Určite nie je v rozpore s ústavou vyvesiť dúhovú vlajku a našťastie to nie je ani v rozpore so zákonom,” vysvetlil Ondrej Dostál.

