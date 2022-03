Mikloš v relácii TV Markíza Na telo plus vyhlásil, že hoci sú ekonomické sankcie proti Rusku bezprecedentné aj účinné, ešte stále nie sú dostatočné. "To súvisí najmä s plynom a s ropou, pretože Rusko za ich predaj zarobí denne približne miliardu dolárov. A z týchto peňazí financuje okrem iného aj vojnu a čiastočne kompenzuje dosahy našich sankcií," vysvetlil.

Výzvy na odpojenie od ruského plynu Mikloš za populizmus neopovažuje. "Bol by to populizmus, ak by sme to chceli urobiť náhle. Bez ohľadu na to, či sa na to pripravíme a podnikneme opatrenia na minimalizáciu dôsledkov," zhodnotil s tým, že zdražovaniu tejto komodity by sme sa však v takom prípade nevyhli. "Plyn by bol celkom určite drahší a možno by sme istý čas museli aj regulovať jeho spotrebu," povedal.

Primárne by sme sa podľa Miklošových slov nemali baviť len o peniazoch, ale o ľudských životoch. "Mali by sme sa baviť o životoch nevinných ľudí, o životoch detí. A mali by sme sa baviť aj o našej slovenskej slobode a územnej celistvosti," zhodnotil. "Situácia stojí tak, že ak dnes prijmeme zásadnejšie, razantné opatrenia vrátane odrezania od ruského plynu čo najskôr, ako to bude technicky možné, potom áno. Cena bude krátkodobo vyššia. Zo strednodobého hľadiska však začne klesať," vysvetlil exminister. Podľa Mikloša bude v opačnom prípade Putin na predaji plynu profitovať, vojna bude trvať dlhšie, čím bude trpieť svetová ekonomika.

Na snímke Ivan Mikloš bývalý podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky, Zdroj: MICHAL SMRČOK

Za jednu z najúčinnejších sankcií označil exminister zmrazenie devízových rezerv ruskej federálnej banky. "Veľmi silné boli aj embargá na vývoz technológií. A ukazuje sa, že možno najsilnejšími boli aj tie dobrovoľné. Stovky zahraničných firiem totiž odišli z ruského trhu celkom dobrovoľne," zamyslel sa Mikloš s tým, že takéto odchody majú na ruskú ekonomiku devastačný vplyv. "Treba si uvedomiť aj to, že napríklad zákaz vývozu čipov a polovodičov do Ruska spôsobuje, že oni už nevedia vyrábať ani to, čo si vyrobili sami. Príklad: Pred asi dvoma týždňami zastavili výrobu áut Lada, pretože bez týchto súčiastok ich vyrábať nevedia," konštatoval.

Svoje presvedčenie exminister ozrejmil na príklade. "Podľa čerstvého prieskumu je 93 % Ukrajincov presvedčených, že Ukrajina vojnu vyhrá. Pre Ukrajincov sú teda tieto podmienky nepredstaviteľné," vysvetlil. Podľa Mikloša sa konflikt zrejme neskončí dovtedy, kým bude Putin pri moci.

