Skúsený a dlhoročný slovenský diplomat Eduard Kukan (81) si nemyslí, že by s nami Rusko hralo geopolitickú hru, zároveň je však presvedčený, že dodávky ich vakcíny do mnohých krajín sú vedené aj politickými pohnútkami. V rozhovore pre denník Plus JEDEN DEŇ okrem iného prezradil aj to, či on sám je už zaočkovaný.

V článku sa dočítate:

Ako exminister Kukan vníma rekonštrukciu vlády

Čo si myslí o zverejnenej zmluve na nákup vakcíny Sputnik V

Ako zvládal vedľajšie účinky vakcíny Pfizer

Prečo ho rozhnevalo, že Matovič počas zahraničnej cesty do Maďarska nevyužil slovenskú diplomaciu

Ako vnímal napätú situáciu na ukrjinsko-ruskom pohraničí

Či by sa na Slovensku mohlo uskutočniť stretnutie amerického a ruského prezidenta

Ako hodnotí prezidentku Zuzanu Čaputovú

Prečo si myslí, že príde k predčasným voľbám

Skôr, ako sa začneme zhovárať o zahraničnej politike, pozrime sa na udalosti u nás doma. Ako na vás vplýval proces rekonštrukcie vlády? Ste spokojný s jeho výsledkom?

Veľmi negatívne. Pána Matoviča si vážim a za to, čo sa mu podarilo vo voľbáchm, si zaslúži uznanie. Funkciu premiéra však nezvládol. Hromadné podávanie demisií som považoval za nedôstojné a miestami mi počínanie ministrov pripomínalo udeľovanie Oscarov v Hollywoode. Aj tu herci ďakujú ľuďom, rodičom, kolegom... Navyše sa o pár dní všetci vrátili na svoje miesta. V konečnom dôsledku sa zmenil iba premiér aj to iba formálne.

Poďme k zmluve o nákupe Sputnika V. Zatiaľ sme dostali jednu zásielku s vakcínami. Mnohých zarazila informácia, že Slovensko by malo zaplatiť sto percent sumy aj v prípade, ak si neobjedná dohodnuté množstvo očkovacej látky. So zahraničnou politikou máte skúsenosti, vyjednal nám podľa vás expremiér dobrú zmluvu?

Je to pomerne neštandardné. Pritom sa celej nešťastnej situácii dalo jednoducho vyhnúť. Stačilo, ak by expremiér postupoval normálnym spôsobom, informoval svojich kolegov a počkal na schválenie. On to však neurobil, čo bola veľká chyba. Obchodná, profesionálna aj politická, ktorá spôsobila politické zemetrasenie. Neštandardný postup nakoniec poškodil Slovensko a jeho zahraničnú pozíciu.

Exminister zahraničných vecí Eduard Kukan Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

Podľa medializovaných informácii by mal za prípadné nežiadúce účinky preberať zodpovednosť nákupca. Je to štandardný postup?

Nie je. Ak výrobca odkladá zodpovednosť na nákupcu, je to nevýhodná zmluva. Čo ma zarazilo asi najviac, bolo vyhlásenie pána Matoviča, že zmluvu nečítal. Rád by som ešte dodal, že si nemyslím, že na Slovensku je nejaká „antiruská" situácia, ako to vykresľuje bývalý premiér. Ak by ruská vakcína bola schválená Európskou liekovou agentúrou, pokojne by som sa ňou dal zaočkovať aj ja sám. Nechápem však, prečo by sa u nás mala používať vakcína, ktorá nie je otestovaná.

Ste zaočkovaný?

Áno, mám za sebou už obe dávky vakcíny od spoločnosti Pfizer.

Pocítil ste nejaké vedľajšie účinky?

