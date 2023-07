Svadba známeho advokáta Mareka Paru bola zároveň prehliadkou prominentných párov. Samozrejme, najväčšia pozornosť sa sústredila na mladomanželov, no zaujali aj elity Smeru so svojimi nežnými polovičkami.

Na obrade aj svadobnej hostine, ktorá sa konala uplynulú sobotu v Česku neďaleko Prahy, nechýbal ani šéf Smeru Robert Fico so svojou partnerkou Katarínou Szalayovou či exminister vnútra Robert Kaliňák s manželkou Zuzanou.

„Bola to veľmi milá svadba, ktorá prebehla vo veľmi pokojnej atmosfére typickej pre Mareka Paru,“ pochvaľoval si pre denník Plus JEDEN DEŇ Robert Kaliňák. Tak jemu, ako aj jeho manželke Zuzane urobilo radosť, že ich kamarát Para na svadbu pozval: „Samozrejme, my sme boli veľmi radi, že môžeme byť súčasťou jeho najšťastnejšieho dňa, pretože poznáme aj jeho partnerku, už vlastne manželku. Obidvaja sú to skvelí právnici a z takého spojenia môže vzniknúť iba silnejšia kancelária ako doteraz.”

Kaliňák: Mladomanželia sú extrémni workoholici

Kaliňák, ktorý je so Zuzanou šťastne ženatý už 18 rokov, prezradil ešte jeden dôvod, pre ktorý ho účasť na Parovej svadbe úprimne potešila. „Som rád, že sme mali s manželkou aj trochu času, aby sme boli spolu, keďže v rámci kampane a ďalších vecí je toho času veľmi málo. Jednoducho, bol to pre nás veľmi príjemný večer," zdôraznil exminister vnútra.

Para v pondelok pre Plus JEDEN DEŇ uviedol, že väčšina svadobných darov mala zážitkový charakter. Nechcel však byť príliš konkrétny. „Bungee jumping ani nie, skôr niečo ako napríklad let balónom,” zahmlieval advokát. Ani Kaliňák nechcel konkretizovať, čím presne spoločne so svojou nežnou polovičkou svojho kamaráta a jeho drahú obdarovali. Slová Paru však potvrdil: „Chápete, že to je súkromné, ale patrím do tej skupiny, ktorá sa venovala spomínaným zážitkovým veciam.” Smerák ešte na advokáta a jeho Alexandru prezradil, že „obidvaja sú extrémni workoholici a zážitok znamená trošku relaxu popri bežnom dni”.

Aj Fico s partnerkou vyzerali spokojne

Na svadbe nechýbal ani Kaliňákov stranícky šéf Robert Fico. Sympatická brunetka Katarína Szalayová, ktorá s ním tvorí pár, sa podľa exkluzívnych fotografií od kolegov z českého Blesku cítila po boku svojho partnera naozaj spokojne. Atmosférou na svadbe bola zjavne nadšená. Šéfa Smeru zároveň príkladne reprezentovala.

Denník Plus JEDEN DEŇ sa v pondelkovom vydaní novín pomýlil pri identifikovaní dvoch hostí na svadbe Mareka Paru. Za nesprávne zverejnené informácie sa redakcia denníka ospravedlňuje partnerke Roberta Fica Kataríne Szalayovej, aj manželke exministra vnútra Zuzane Kaliňákovej.

Prečítajte si tiež: