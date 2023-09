Zároveň je naďalej politicky aktívna a v septembrových voľbách opakovane zabojuje o slovenského voliča. Prvýkrát bola úspešná na kandidátke hnutia Sme rodina, aktuálne to skúsi so stranou SNS. Ani teraz nenecháva nič na náhodu. „Môj predvolebný program sa začal pred tromi rokmi,” tvrdí exmarkizáčka v rozhovore pre denník Plus JEDEN DEŇ.

Tvrdí, že má dobrý vzťah na všetky štyri svetové strany, tvrdo odmieta adopciu detí LGBTI pármi. V tejto súvislosti ostro kritizuje program hnutia Progresívne Slovensko (PS). „Nespĺňa zachovanie hodnôt, ktoré sám PS pochoval,“ spresňuje v rozhovore Šimkovičová. Napriek svojmu veku stále šarmantná politička a novinárka odmieta vytesniť z verejného priestoru osoby, ktoré sú považované za konšpirátorov. Pripomína, že máme demokraciu a slobodu slova.

Aj na vakcíny proti covidu má dlhodobo svoj názor. Upozorňuje, že sú experimentálne. Sama sa považuje za konzistentnú a nepodplatiteľnú. „Sláva, moc a peniaze majú kratučké trvanie. Ale pocit dobrej, pravdivej a spravodlivej práce vo verejnej službe je bezodný kalich energie,“ odkázala v našom rozhovore.

Momentálne kandidujete za stranu SNS, no v predvolebných vystúpeniach vás veľmi nevidieť. V čom pomáhate strane?

- Pracujem v Televízii Slovan viac ako tri roky – aj vy ste počas covidového obdobia prinášali ukážky z nášho vysielania, keď sme poukazovali na opáskovanie detských ihrísk, kde mali deti zákaz chodiť a policajti tie deti vyháňali preč, aj keď boli zatvorené v bytoch a potrebovali pohyb. Pozývali sme k nám odborníkov vedcov a lekárov, ktorí nesúhlasili s tým, čo sa deje. Nesúhlasili s neoverenou vakcináciou ľudí ani testovaním, čo sa dnes ukazuje, že my sme boli na strane pravdy, i keď pre oportunistov sme boli „dezoláti“ a podobne. Andrej Danko otvoril kandidátku a po tlaku aj našich divákov sme sa ja aj kolega rozhodli vstúpiť do politiky ako nezávislí kandidáti.

Váš šéf Andrej Danko má úprimný pozitívny vzťah k Rusku, dokonca vraj počúva ich populárnu hudbu. Vám je srdcom bližšia tiež orientácia na východ ako prozápadná? Ak áno, v čom?

