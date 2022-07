Svojím nedávnym krokom vyrazil Erik Ňarjaš (37) členom klubu OĽaNO dych. Tajne sa totiž oženil na Seychelách so svojou partnerkou Alinou z Kirgizska. Politickí kolegovia na čele s predsedom strany Igorom Matovičom (49) sa mu to však rozhodli vrátiť aj s úrokmi.

Pre mnohých ľudí je svadba spojená s niekoľkomesačnými prípravami a následne veľkolepou oslavou, na ktorej nesmú chýbať rodina, množstvo priateľov a kolegov. Tento názor však zrejme nezdieľa poslanec Erik Ňarjaš. Ten totiž so svojou dnes už manželkou Alinou zorganizoval celkom neplánovaný sobáš v zahraničí, na ktorom boli len oni dvaja. „Sme spolu pol roka, zoznámili sme sa v Dubaji, keď som cestoval na výstavu EXPO. Veľmi sme si od začiatku rozumeli,“ prezradil pre náš denník pred desiatimi dňami čerstvý novomanžel. Ten je podľa najnovších vyjadrení do svojej polovičky, ktorá pochádza z Kirgizska, úplne zbláznený: „Medové týždne boli skvelé. Nezáleží však, kde si, ale s kým si. My plánujeme mať ‚honeymoon‘ celý život, tak by to malo byť, nie?“

Ako nám niekdajší profesionálny tanečník prezradil, jeho najbližší rozhodnutie pre súkromnú svadbu prijali s pochopením. Napriek tomu myslí aj na nich. „Rodina a priatelia sú šťastní, že chceme urobiť svadbu aj na Slovensku. Možno o pár mesiacov,“ dodal.

Ňarjaša verejnosť pozná aj vďaka tanečnej šou TV Markíza Let's Dance. Ako sme zistili, aj jeho manželka sa kedysi venovala tancu. Zdroj: EMIL VAŠKO

Tajná svadba Ňarjaša nebola šokom len pre priateľov, ale aj pre ostatných politikov. Tí mu síce na čele s europoslancom Petrom Pollákom a poslancami z klubu OĽaNO Milanom Kuriakom, Máriou Šofranko či Milanom Vetrákom zagratulovali na sociálnej sieti, no zrejme aj oni by si radi užili svadbu svojho kolegu. V súvislosti so svadbou a gratuláciami sa Ňarjašovi ozval aj sám Igor Matovič, ktorý poslal svojmu "zverencovi" veľmi zaujímavú, priam šokujúcu správu.

Pri sobáši a spolužití ľudí z rozličných krajín je vždy otázka, kto z partnerov sa viac prispôsobí tomu druhému. V tomto prípade to bola mladá Alina, ktorú si Erik už priviedol na Slovensko. „Budeme žiť v Košiciach a Bratislave, keďže musím cestovať ako poslanec,“ prezradil. Sťahovanie do našej krajiny však nie je jediná obeta, ktorú čerstvá pani Ňarjašová napokon urobila. Podľa našich informácií už totiž nie je letuškou. „Áno, dala výpoveď a hovorí, že to bolo jej naj rozhodnutie v živote,“ uzavrel.