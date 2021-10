V rozhovore sa dočítate:

Ako prežívala Pčolinského zadržanie a obvinenie rodina,

Čo si bývalý šéf SIS myslí o možných ďalších krokoch Ľudovíta Makóa,

Zábavnú historku z väzby,

O stretnutí vo väzbe s Marianom Kočnerom a Jurajom „Piťo“ Ondrejčákom,

Ktoré veci počas prípravného konania neboli podľa Pčolinského v poriadku.

Začnime aktualitou z minulého týždňa, ktorá sa vás osobne dotýka. V piatok prepustili z väzby vyšetrovateľov NAKA z tímu Očistec, čo si o tom myslíte?

- To je vždy vec posúdenia súdu, ako vyhodnotí to, čo je v spise. To sa dá ťažko nejakým spôsobom komentovať. Nepoznám spis, neviem, aké sú tam dôkazy, neviem, čo hovoril prokurátor, neviem, čo vypovedali oni, tak sa mi ťažko k tomu nejakým spôsobom vyjadruje. Treba to rešpektovať. Čo sa týka rozhodnutia, môže mať človek akýkoľvek pohľad, ale pokiaľ nepozná objektívne obsah vyšetrovacieho spisu, tak myslím si, že nikto nevie byť objektívny.

Pri vašom zadržaní bol aj jeden z týchto vyšetrovateľov - Ján Čurilla. Teraz ste slobodný a on obvinený. Máte nejaký pocit zadosťučinenia?

- Vôbec nie. Ono je vždy smutné, keď človek ide do väzby. Obzvlášť, keď je to policajt, pretože to o niečom svedčí.

Čurilla bol podľa verejne dostupných zdrojov Makóov spolužiak na policajnej akadémii. Nemohla ich dlhoročná známosť prispieť k tomu, že Makó sa stal kajúcnikom a za to mohol dať Čurilla Makóovi pokoj? Niečo na spôsob „ty pomôžeš mne a ja tebe"...

- Istotne nie. Skôr tam mám inú vec, že či Čurilla nebol zaujatý vo vzťahu k Makóovi. Keďže boli spolužiaci, mohli si buď pomáhať, alebo vybavovať účty z minulosti.

Mám dokonca informáciu, že Makó bol na Kriminálnom úrade Finančnej správy nadriadeným Čurillovho brata a že sa k nemu nesprával práve najlepšie...

- Mám informáciu od Makóa, že mali hádky medzi sebou. Ale neviem, o čo presne išlo, či mal pravdu Makó, alebo Čurillov brat. Ale viem, že si tam liezli po krku... Čurilla to potom možno uchopil z inej stránky, myslím Makóov krk.

Na snímke je bývalý šéf SIS Vladimír Pčolinský počas rozhovoru v Bratislave. Zdroj: NORBERT SKALIČAN

Obvineniu ste však čelili aj vy. Bolo založené na výpovedi exnámestníka SIS Borisa Beňu, že ste za úplatok 20-tisíc eur zabezpečili zhodenie nasadenia odpočúvania proti podnikateľovi Zoroslavovi Kollárovi. Z uznesenia o zrušení vášho obvinenia je však zrejmé, že práve Beňa zhodil ITP (odpočúvanie, pozn. red.) proti Kollárovi. Prečo by to urobil?

- Jemu hrozil pomerne vysoký trest a aby sa z neho vykúpil, tak musel ponúknuť nejakú väčšiu rybu, ako je on sám. Hrozil mu vysoký trest a na to, aby získal benefity vo vlastnom trestnom stíhaní, ma zasadil do skutkového deja, v ktorom som čiastočne aj bol, ten prípad sa riešil, aj niektoré veci, ktoré hovoril, sa stali, ale niektoré nie alebo inak. On potom dostal namiesto vysokého trestu, ktorý mu hrozil, podmienku a finančný trest. Paradoxom toho je, že prípad kajúcnika sa spravidla uzavrie skôr, ako sa uzavrie prípad toho, proti komu svedčí. To znamená, že on dostal podmienku a ja som nebol odsúdený. Tam je potom otázka, že aký užitočný bol Beňa pre OČTK v mojej veci.

Ako teraz vnímate Beňu? Poznáte sa dlhé roky…

- Necítim k nemu žiadnu emóciu, ani negatívnu, ani pozitívnu. V tomto sa treba odosobniť, ak chcete konať racionálne. V auguste som podal niekoľko trestných oznámení a jedno z nich bolo aj na neho za krivú výpoveď, krivé obvinenie, poškodzovanie cudzích práv a ohováranie. S tým sa už musí vyrovnať prokuratúra, keď bude konfrontovať jeho výpovede s dôkazmi, ktoré boli v tom spise, teda s výpoveďami iných svedkov, so znaleckými posudkami a s ďalšími vecami.

