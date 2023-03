Po dlhšej odmlke sa exminister vnútra Robert Kaliňák opätovne zapája do politického diania na Slovensku. Tvrdí, že na jeho návrat ho opakovane vyzývajú orgány činné v trestnom konaní. Popri politike sa venuje aj svojim koníčkom, medzi ktoré okrem rodiny patrí motorka či výroba zbraní. Na Ukrajinu by však žiadne posielať nechcel. Najnovšie čelí aj novej obžalobe, nad ktorou doslova krúti hlavou.

V rozhovore sa okrem iného dočítate: Z akých okolností sa vráti do politiky, a čo zmení ako minister, čo hovorí na vulgárne správanie politikov aj na adresu prezidentky Zuzany Čaputovej, jeho názor na vojnu na Ukrajine, akú zaujímavú činnosť vykonával na Ukrajine v časoch, keď bol ešte mladý, nečakané slová o odsúdených v politických kauzách, názor na vyjadrenie Petra Pellegriniho o možnom Kaliňákovom návrate do politiky, ako sa mu darí v podnikaní, čo sa podľa neho deje v Slovenskej politike, ako vníma kauzu Kuciak a veľa iného aj o jeho obvineniach.

Iba kratúčko čelíte novej obžalobe. Ako ju vnímate?

Teraz som sa to dozvedel. Dnes sme mali u vyšetrovateľky termín na doplnenie návrhov na dokazovanie. Medzi inými aj môjho výsluchu, pretože som nebol v tejto veci vypočutý. Čo je svetový rekord. Ešte sa ani nemohli vysporiadať s našimi návrhmi na ďalšie dôkazy, pretože medzičasom je podaná obžaloba. To je nejaký trestný poriadok Burkina Faso, podľa ktorého sa postupovalo v tejto veci. Na toto niet slov.

Vy ste neboli vypočutý?

Nie. Ja som bol zavolaný na výsluch, keď som povedal, že chcem vypovedať potom, čo vypočujú svedkov. A že aj dáme návrhy na dokazovanie. To je štandardný postup. Teraz som sa chcel ísť opýtať, kedy budem vypovedať. Bolo mi povedané, že do 28. marca nám doniesť všetky návrhy na dokazovanie, a že ich posúdia. A my sa dozvieme, že pred tým, ako sme mohli dať návrhy na dokazovanie, už oni podali obžalobu. K tomu sa nedá dodať nič, iba že sa absolútne zbláznili.

Čo hovoríte na iný aktuálny prípad. Polícia obvinila Adama Puškára z vraždy Daniela Tupého?

Odhalenie vraždy treba vždy hodnotiť kladne. Každý držíme vyšetrovateľom palce, aby to dotiahli do konca. Tisíckrát už bolo povedané, že za posledné dva roky mnoho ľudí chcelo v tomto prípade vypovedať, tak ak sa niečo stalo a potvrdilo sa to nejakým iným dôkazom, tak sú potom naozaj ďaleko. Podstatné je, aby bol potrestaný ten, kto má jeho smrť na svedomí. Niektoré vraždy sa dajú vyriešiť aj po takomto dlhom čase, väčšinou je to dané na základe svedeckých výpovedí. Tam bolo na začiatku miesto činu problematicky obhliadnuté. Je iba otázka, ako budú vedieť s dôkazmi obstáť pred súdom, lebo obvinenie je len začiatok. Až keď je právoplatne odsúdený vrah, môžu mať pozostalí pocit kľudu, že sa dostalo ich dieťaťu adekvátnej spravodlivosti.

Prejdime k domácej politike. Ste predstaviteľom strany, ktorá do poslednej chvíle bojovala za skorší termín predčasných volieb. Kedy by mali byť a prečo?

Predčasné voľby majú byť po páde vlády, ktorá stratí dôveru, čo najskôr, pretože daná vláda stratila legitímny mandát väčšiny voličov na to, aby riadila Slovensko. Dôveru stratila najmä preto, že úplne katastroficky riadi 3 roky tento štát.

Pokračovanie na ďalšej strane.