Slovenskom ešte stále hýbe obrovská akcia Očistec proti bývalým vysokopostaveným policajtom. Vy ste ju od začiatku hodnotili veľmi negatívne. Prečo?

Predovšetkým si myslím, že celá akcia bola politicky motivovaná, tak ako to pred časom uvádzali predstavitelia vlády. V utorok to potvrdil Igor Matovič, keď povedal, že Robert Fico, Peter Pellegrini a Kaliňák majú doma tíško čakať. Svedčí o tom aj fakt, že novinári boli na mieste činu skôr ako policajti.

Neviem si predstaviť, že by existovala taká zločinecká skupina. Podľa mňa bol zneužitý paragraf o zločineckej skupine, aby boli do prípadu zatiahnuté osoby mediálne známe, ako je Gašpar, o ktorých boli skutky v uznesení popísané veľmi vágne. To, že sa v dokumente píše, že skupina konala v prospech strany Smer, je už absolútny politický balast.

V obvinení sa však podrobne opisujú skutky. Polícia si ich hádam nevymyslela, čiže niečo na tom musí byť pravdy...

Sú tam minimálne dva skutky, pri ktorých je dôvodný predpoklad, že sa stali. Tieto veci sa musia vyšetriť. Ale ten zvyšok, tá nadstavba k zločineckej skupine, je už presne to, čo je tam navyše, čo z toho viac robí politickú spravodajskú informáciu ako uznesenie o obvinení, pretože tí, ktorí sú z tohto skutku usvedčovaní, ako kajúcnici v snahe zobchodovať nižší trest pre seba hovoria, že aj Gašpar o tom vedel, či dokonca mal mať podiel na úplatku.

Ktoré sú tie dva skutky?

Tie s pohonnými látkami a tam, kde sú spomínaní mobilní operátori. V tej druhej malo ísť o úplatky v hodnote 400-tisíc eur. Ale budovať na týchto izolovaných skutkoch zločineckú skupinu je nepredstaviteľné.

Niektorí expolicajti však začali s vyšetrovateľmi spolupracovať. Zdá sa, že okrem Bernarda Slobodníka a Ivana Bobockého aj Vladimír Bisták. V uznesení je presne opísané, ako si mal zobrať Bisták úplatok od Róberta Krajmera...

Aj v tomto prípade ide o izolovaný skutok medzi Bistákom a Krajmerom a nie o zločineckú skupinu.