Situácia, v akej sa Slovensko momentálne nachádza, je každému dobre známa. Krajina sa zmieta v už rozbehnutej energetickej kríze, ktorá bude navyše podľa vyjadrení vládnych predstaviteľov budúci rok priam katastrofálna. O nič lepšie na tom nie je ani samotná koalícia, ktorá sa pomaly, ale isto začala demisiou Richarda Sulíka rozpadať. V pondelok sa očakáva podanie demisií zvyšných troch ministrov SaS - Márie Kolíkovej, Branislava Gröhlinga a Ivana Korčoka.

Každopádne, na miesto nástupcu ministra hospodárstva Sulíka (SaS) je už údajne na stole viacero mien. Po piatkovom rokovaní vlády to uviedol samotný premiér Eduard Heger. Sulík podal demisiu prezidentke Zuzane Čaputovej v stredu (31. 8.). "To, čo si každý uvedomuje, je, že je to miesto, ktoré bude najviac exponované," podotkol predseda vlády s tým, že to tak bolo aj v čase pandémie, keď hľadali nového ministra zdravotníctva. Zopakoval, že konkrétne mená nástupcu Sulíka najprv predstaví prezidentke.

Ak má niekto pocit, že všetky tieto skutočnosti nie sú dôvodom na oslavy, oddych, relax vo wellnesse či spoločné teambuildingy, v OĽANO si myslia presný opak. Konkrétne týmto pohodovým činnostiam sa počas celého víkendu plánujú venovať v Kúpeľno-rehabilitačnom ústave Ministerstva vnútra SR BYSTRÁ, ktorý je situovaný v prostredí Národného parku Nízke Tatry v Jánskej doline v nadmorskej výške 672 mnm.

Teambuilding OĽaNO v Liptovskom Jáne. Zúčastnili sa ho politické špičky strany, premiér, ministri a poslanci. Zdroj: facebook J.P.

Lídri strany spoločne so svojimi členmi, nominantmi a zamestnancami majú skutočne bohatý program. "V piatok začali prichádzať už o 13:00 a až do šiestej večer mali priestor na procedúry, prechádzky, masáže, bankovanie či wellness. Nasledovala večera a spoločný večerný program. Od 21:00 mali voľný neformálny program. Poňali to skutočne svojsky, niektorí sa zabávali do piatej rána pri hlasnej hudbe. Pripomínalo mi to koncoročný výlet gymnazistov, tí sú tiež takí hluční a v dobrej nálade," prezradil nám jeden zo zamestnancov zariadenia, ktorý si však neželal byť menovaný. Možno práve preto, že všetci jeho kolegovia vrátane jeho mali o celej akcii prísne zakázané hovoriť.

Celý objekt je prísne strážený a obohnaný páskou. Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

Zariadenie bolo podľa našich informácií vypratané už vo štvrtok, aby bolo od piatka uvoľnené pre celé OĽANO a jeho členov. Nakoľko sa teambuildingu zúčastnili aj vládne špičky na čele s premiérom a ministrami, celý areál je obohnaný bielo-červenou páskou, aby doň nemohol nikto nepovolaný vkročiť...

Teambuilding OĽaNO v Liptovskom Jáne. Zúčastnili sa ho politické špičky strany, premiér, ministri a poslanci. Zdroj: archív

Článok pokračuje na ďalšej strane.