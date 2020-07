Ani po akom-takom utíchnutí kauzy diplomovej práce neprestal premiér Igor Matovič (47) pútať pozornosť. Najnovšie sa o to zapríčinil priznaním, že svoju rodinu nasťahoval do domu, ktorý nie je skolaudovaný. Vedome tak porušuje zákon, čo však obhajuje sebe vlastným, úprimným priznaním.

Už dlhých šesť týždňov rezonuje slovenskou politickou scénou jedna kauza sfalšovanej či okopírovanej diplomovej práce za druhou. Vrcholom všetkého bola záverečná práca samotného premiéra Igora Matoviča, ktorá má podľa najnovších zistení Denníka N až 76 strán doslova odkopírovaných. Celá kauza mala pomerne divoké vyústenie, a to konkrétne v podobe odvolávanie predsedu vlády poslancami Národnej rady. To sa, ako dobre vieme, udialo pred piatimi dňami a trvalo neuveriteľných 19 hodín v kuse. Počas tejto mimoriadnej schôdze parlamentu vystúpili v pléne jednotliví ministri Matovičovej vlády, opoziční poslanci ako predkladatelia, ale aj koaliční, ktorí svojho lídra hájili. O slovo sa v úvode prihlásil aj samotný premiér, ktorý v poriadne dlhom príhovore naložil terajšej opozícii najmä v zložení poslancov Smeru-SD a nezaradených poslancov okolo Petra Pellegriniho, ktorí spoločne zakladajú nový subjekt Hlas-SD. Matovič taktiež povedal, že ho mrzí, že expremiéri Robert Fico a Peter Pellegrini nenašli odvahu v pléne predložiť návrh na jeho odvolanie. „Ste teraz akože dve konkurenčné strany. Mali ste sa predbiehať,“uviedol a označil návrh na jeho odvolanie za slušnú zložku nezmyslov. Podotkol, že ide o jedno z najslabšie napísaných zdôvodnení odvolávania premiéra alebo člena vlády.

Igor Matovič pri svojom dome, v ktorom žije napriek tomu, že nie je skolaudovaný. Zdroj: EMIL VAŠKO



Počas prejavu však z premiérových úst vyšlo ešte niečo, čím viacerých prítomných poslancov poriadne šokoval. „Poviem to odvážne a úprimne. Čo sa týka mojej rodiny, tak som nedokázal svojej rodine postaviť dom za 18 rokov, chcel som byť pri tom, nedokázal som povedať svojej rodine, že prepáčte, ja idem na štyri roky do vlády. Nasťahoval som svoju rodinu do domu, ktorý nie je skolaudovaný a som si toho vedomý, že porušujem zákon. Svoje kolaudačné rozhodnutie budem riešiť hneď, ako budeme mať krízu pevne v rukách,“ povedal Matovič v pléne parlamentu. Toho sa pochopiteľne okamžite chytili viacerí opoziční poslanci na čele s Milanom Mazurekom z ĽSNS, ktorý tak dostal do rúk skvelý argument na to, aby mal premiérovi čo vyčítať. Žiaľ, treba však uznať, že v tomto prípade sa mu ani niet čo čudovať. Igor Matovič totiž vedome porušuje zákon, čo je v prípade človeka, ktorý by mal byť národu skôr príkladom a vzorom, veľmi zlá vizitka.

Pokračovanie článku na druhej strane.