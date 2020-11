Vo vašom poslednom príhovore ste povedali, že vás mrzí, že nemáte kompetencie na to, aby ste zaistili iný, respektíve lepší priebeh pandémie. Čo konkrétne ste tým mysleli?

- Je to konštatovanie faktu, že ústava napriek tomu, že som priamo volená hlava štátu, nedáva prezidentovi právomoci exekutívneho charakteru. To znamená, že prezident nemá právomoci manažovať túto krízu. To je kompetencia vlády. Veľa ľudí sa pritom na mňa v poslednom čase obracia s prosbou, požiadavkou a dokonca až vyhrážkami, že mám odvolať vládu, že mám zmeniť opatrenia vlády alebo mám stiahnuť armádu z niektorých úkonov. Môžem ľudí uistiť, že veľmi starostlivo vyhodnocujem každý jeden krok z hľadiska ústavnosti aj mojich možností. Na mnohé z toho, čo ľudia žiadajú, však moje kompetencie naozaj nesiahajú.

V príhovore ste naznačili aj vašu nespokojnosť so súčasnou politickou kultúrou, ku ktorej „prispievajú“ najmä konflikty medzi Igorom Matovičom a Richardom Sulíkom. Môžete v rámci svojich právomocí do tohto sporu zasiahnuť, prípadne prevziať úlohu mediátorky?

- Prezident nie je rozhodcom v sporoch členov vlády. O čo sa však dlhodobo usilujem, je pôsobiť v politike nekonfliktne a spájajúco. Osobné spory v politike považujem za veľmi nešťastnú vec, pretože za to od ľudí nie sme platení. Sme platení za to, aby sme riešili problémy tejto krajiny. A pokiaľ sa nachádzame v kríze, tak potrebujeme stabilitu v politickom prostredí, keď už sa otriasa stabilita ohľadom nášho zdravia a našich životov... Potrebujeme stabilnú vládu, ktorá túto krízu bude manažovať čo najlepšie.

Nedávno ste sa stretli s ľuďmi z internetovej linky dôvery pre mladých IPčko. Tá momentálne eviduje omnoho väčší nárast správ a volaní, nakoľko pandémia do značnej miery vplýva najmä na našu psychiku a niektorí ľudia sú už naozaj zúfalí. Čo by ste im odkázali?

- Že to vnímam, že ich chápem a často sa s nimi stotožňujem. Snažím sa v tejto veci konať a komunikovať aj s politikmi. Nerobím to na tlačových konferenciách, pretože ja takto politiku nevediem, ale robím tak v osobných alebo telefonických rozhovoroch s jednotlivými predstaviteľmi exekutívy. Spomenuli ste IPčko, bola som tam aj osobne, pretože ma veľmi zaujíma atmosféra a to, čo sa v spoločnosti deje. Uviedli ste presne, že evidujú nárast volaní ľudí, ktorí sa pokúšajú o samovraždu, ktorí pociťujú úzkosť a prežívajú obavy. O to dôležitejší je spôsob, akým je táto kríza manažovaná a ako my politici komunikujeme.

Prichádzate pravidelne do kontaktu s občanmi, ktorí sa vám zdôverujú či žiadajú o pomoc. Čo ich z vášho pohľadu momentálne najviac trápi?

- Aktuálne je to zlá ekonomická a sociálna situácia. Mnoho ľudí nie je schopných splácať svoje úvery alebo pôžičky. Niektorí ľudia prišli o prácu, niektorí prepadli systémom pomoci. Tam sa snažím iniciovať veľmi konkrétne opatrenia a kroky pomoci v komunikácii s predstaviteľmi vlády. Veľa ľudí sa na mňa obracia aj v rámci nespokojnosti s výsledkom nejakého súdneho sporu, ktorý nedopadol tak, ako si predstavovali. Veľakrát sa sťažujú na postup rôznych inštitúcií voči nim. Doba je teraz naozaj ťažká a v tomto období je to skôr o zdieľaní obáv a prosbách o pomoc v ťažkých existenčných a sociálnych problémoch.

