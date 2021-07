Imrecze je obvinený v kauze Mýtnik a Očistec. V oboch prípadoch spolupracuje s políciou. Vo svojich výpovediach má potvrdzovať slová exšéfa Kriminálneho úradu FS (KÚFS) Ľudovíta Makóa, ale aj podnikateľa Michala Suchobu. Práve jeho firma Allexis, s. r. o., mala byť výhradným dodávateľom IT technológií na FS.

Počas Imreczeho šéfovania sa zaviedli viaceré riešenia, ktoré mali priniesť do štátnej kasy mnohonásobne vyššie sumy peňazí. Jedným z nich bol aj systém eKasa či virtuálna registračná pokladnica (VRP). Práve za projekt VRP mala intenzívne lobovať firma Allexis. „Voči mne tento projekt intenzívne presadzoval Michal Suchoba. Pochopil som, že tento projekt zapadá do celkového rámca riešení od firmy Allexis. Stotožnil som sa s tým, že projekt VRP prispeje k dodatočnému výberu daní v SR a zároveň umožní novým segmentom trhu používať jednoducho a zdarma elektronickú registračnú pokladnicu,“ mal povedať Imrecze.

Požiadavka na realizáciu virtuálnej pokladnice mala byť prezentovaná na Finančnú správu aj zo strany vtedajšieho ministra financií Petra Kažimíra. Ten je momentálne guvernérom Národnej banky Slovenska (NBS). Podľa viacerých odborníkov aj samotného Imreczeho si zavedenie tejto zmeny vyžadovalo novelizáciu zákona. „Z vedenia MF SR mal túto legislatívnu zmenu na starosti štátny tajomník Peter Pellegrini, s ktorým som o tom niekoľkokrát aj pracovne rokoval,“ mal pokračovať exšéf FS.

S Pellegrinim sa pritom chcel osobne stretnúť aj Michal Suchoba, ktorý na Imreczeho tlačil, aby túto schôdzku dohodol. „Pellegrinimu sa koncepcia VRP páčila, no stretnutie so Suchobom odmietol,“ tvrdí údajne vo výpovedi Imrecze. Rokovania tak viedol on sám. V rámci viacerých takýchto diskusií si mali dohodnúť stretnutie v známej reštaurácii v centre mesta. „Na tejto večeri ma Peter Pellegrini informoval, že splniť legislatívnu zmenu v požadovanom termíne bude veľmi náročné a bude si to vyžadovať rozsiahlu politickú podporu. Tak isto sa ma spýtal, či je Michal Suchoba ochotný finančne podporiť, aby sa táto legislatívna zmena zrealizovala, teda konkrétne mal na mysli províziu za to, že bude zrealizovaná,“ mal vypovedať Imrecze.

Podľa neho sa o detailoch a výške prípadnej provízie bližšie nerozprávali. Po večeri mal však súčasný šéf Hlasu položiť otázku, či by prípadnú finančnú odmenu vedeli zrealizovať prostredníctvom podnikateľa Miroslava Výboha. „Ja som mu povedal, že mám s Mirom Výbohom kamarátsky vzťah a môžeme to cez neho tak zrealizovať za predpokladu, že s tým bude Michal Suchoba súhlasiť,“ mal povedať Imrecze. O nejaký čas sa trojica Imrecze, Výboh a Suchoba mali stretnúť v sídle monackého konzulátu v hoteli Carlton. Práve na tomto stretnutí mal Výboh Suchobovi tlmočiť Pellegriniho požiadavku. „Peter Pellegrini požaduje v tejto súvislosti províziu v hodnote 150-tisíc eur,“ mal citovať Imrecze vo svojej výpovedi Výbohove slová. Imrecze má dokonca vo svojej výpovedi presne popisovať Výbohovu kanceláriu aj to, ako sa tam dá dostať a rozloženie nábytku.

Či k odovzdaniu peňazí aj došlo, však nevie Imrecze potvrdiť, keďže sa na takomto stretnutí podľa jeho slov nezúčastnil. Z jeho výpovede však má vyplývať, že Suchoba mu povedal, že to s Mirom vybavil. V korupcii má byť namočený aj ďalší štátny tajomník Radko Kuruc. Malo ísť o zavedenie eKasy v roku 2017, ktorá bola rovnako legislatívne náročná. Aj s Kurucom mal mať Imrecze viacero stretnutí, kde sa dohadovali podrobnosti. „Ja som sa ho spýtal, ako si to predstavuje a po krátkej diskusii sa vyjadril, že by si predstavoval sumu 60-tisíc eur za podporu legislatívneho procesu a v druhej fáze takisto sumu 60-tisíc eur za finálne schválenie,“ mal hovoriť Imrecze. Následne sa mal Kuruc so Suchobom stretnúť. Podľa Imreczeho slov mal Kuruc o nejaký čas potvrdiť, „že je to vybavené“. Kuruc pritom z MF SR odišiel na vlastnú žiadosť ešte koncom roka 2019. Od januára 2020 nastúpil na pozíciu šéfa Úradu na kontrolu a reguláciu hazardných hier. Tam však nevydržal ani rok a funkciu opustil ešte pred koncom roka.

K informáciám o údajnom úplatku sa vyjadril aj samotný Pellegrini. „Nikdy som od nikoho nič nežiadal a nikdy som od nikoho nič nedostal," povedal na stredajšej tlačovej konferencii. Pýtal sa taktiež, ako je možné, že médiá sa dostali k údajným spisom skôr než on. Expremiér zároveň tvrdil, že ide o prácu ministra financií Igora Matoviča: „Je to on, ktorý sa vyžíva v aktivitách podlého, pomstychtivého charakteru.”