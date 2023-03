Spojenie príjemného s užitočným! Tak svoju pracovnú cestu za mlákou hodnotí košický župan Rastislav Trnka, ktorého misia splnila účel. Popri dôležitých stretnutiach vo Washingtone zamieril aj do Texasu a v mekke vesmírneho letectva, v Houstone, popri už treťom prestížnom Americkom vodíkovom fóre zamieril aj do centra NASA...

Exkluzívne: TRNKA žije na chvíľu svoj AMERICKÝ SEN, po vodíkovom fóre zavítal priamo do NASA!

Cestu do USA predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) absolvoval kvôli prehĺbeniu spolupráce a nájdeniu prieniku našich, európskych a aj svetových hráčov v oblasti vodíkovej stratégie. „Mám to vo svojom programe, je to moja srdcovka na ceste k realizácii zelených tém a vôbec projektu Vodíkového údolia v našom kraji,“ povedal Trnka.

Pripomenul, že aj iní rečníci na tomto fóre viackrát spomenuli aktivity KSK. „Rozhodne sme sa zviditeľnili a globálni hráči v rámci vodíkových technológií rátajú v nových projektoch aj s nami. Prvým krokom bude už v apríli podanie žiadosti o nenávratný príspevok na naše Vodíkové údolie. V tomto smere to bola podnetná cesta, lebo registrujú nás nielen v Bruseli, ale už aj za morom. O to jednoduchšie môžeme v budúcnosti získať podporu pre vodíkové projekty,“ spomenul župan.

Košický župan Trnka si návštevu NASA užíval. Zdroj: archív R.T., KSK

Jeho kroky však zamierili aj do známeho a legendárneho vesmírneho strediska, kde sa oboznámil s viacerými zaujímavými exponátmi. „Mal som aj takú privátnu prehliadku aj v častiach, ktoré väčšinou nie sú prístupné bežnej verejnosti. Nielen v tréningovom centre, ale aj pri testovacej prevádzke vesmírnych modulov, ktoré ešte len pôjdu na obežnú dráhu a to už o dva roky. Pocit z tých rakiet, ktoré odletia na Mesiac, bol úžasný. Úspešná raketa SpaceX od Elona Muska, Saturn V, raketoplán Independence, samotné tréningové centrum so simulátormi, skafandrami, ale aj riadiace a skúšobné centrum jednoznačne zaujali! Odfotil som sa i pri pamätnej fotke Eugena Cernana, posledného človeka na Mesiaci, ktorý má slovenské korene... Takisto som videl nové technológie, ktoré nám majú pomáhať pri budovaní vesmírnych staníc na Mesiaci, či Marce. Takisto robota, pričom túto časť mi umožnili zhliadnuť aj vďaka pozvaniu zástupcov NASA, ktorí boli účastníkmi spomínaného vodíkového fóra,“ prezradil Trnka.

Pripomenul, že práve astronómia je jeho hobby ešte z detstva a všetok vesmírny pokrok sledoval vždy veľmi intenzívne. „Neviem sa už dočkať ďalších míľnikov v dejinách ľudstva, keď astronauti pôjdu na Mesiac alebo Mars. Tak trochu som sa vrátal do detských čias a priznám, že som cítil vzrušenie a zároveň nadšenie z vesmíru ako takého,“ dodal Trnka, ktorý sa už čoskoro vráti domov. Že by tak pre svoje aktuálne obvinenie neurobil, sa podľa informácií, ktoré poskytol denníku Plus JEDEN DEŇ nemusí nikto báť. "Neušiel som, mám aj spiatočnú letenku," odkázal.

