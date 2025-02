Slovenská politická scéna sa pripravuje na možnú rekonštrukciu štvrtej vlády Roberta Fica. Podľa exkluzívnych informácií denníka Plus JEDEN DEŇ sa objavili mená nových ministrov, ktorí by mali nahradiť súčasných šéfov na kľúčových postoch. Kto presne zasadne do kresiel a aké zmeny nás čakajú?