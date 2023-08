Okolo šéfa parlamentu a známeho podnikateľa Borisa Kollára sa vždy točilo veľa krásnych žien, aj preto mnohých zaujíma, prečo nikdy nebol ženatý. Politik bol nedávno hosťom v našom štúdiu, tak sme sa ho pýtali, či nás v budúcnosti prekvapí takýmto rozhodnutím. „Samozrejme, že sa chcem oženiť. Hľadám tú pravú, a keď konečne príde, tak to nastane,“ prekvapil odpoveďou Kollár.

A čo klebety o jeho údajnom manželstve s exmisskou Lindou Rezešovou? „Je to pravda a doteraz je to moja právoplatná manželka v Amerike,“ reagoval s vtipom na našu otázku Kollár. „Na gondole sme sa zobrali a potom sme tomu pánovi povedali, nech zahodí ten papier. Chceli sme si len urobiť žart. To, čo sa udeje v Las Vegas, má zostať v Las Vegas. V našom prípade to však nezostalo a došlo to až do Bratislavy a zverejnilo sa to v bulvári,“ vysvetľoval politik. „Zrealizovali sme to, lebo bez toho by sme sa na gondolu nedostali. S papierom sme následne išli do hotela, kde sme mali priateľov z USA, a tam sme si z toho robili žarty. Bola to dobrá zábava a taký mladícky žart,“ pospomínal si ďalej.

VIDEO: Pozrite si celý rozhovor s Borisom Kollárom. Prečo sa nikdy neoženil? Má naozaj viac ako 13 detí? Ako to v skutočnosti bolo s Lindou Rezešovou?

Kollára vôbec nie je ľahké dostať do chomúta. Svoje o tom vie aj jeho expartnerka Barbora Richterová (34), s ktorou je aktuálne na nože. Brunetka zaryto tvrdí, že Kollár jej údajne po autonehode v októbri 2020 sľúbil spoločný život, no keď vyzdravel, vraj na svoje sľuby zabudol. „Ja som s Barborou Richterovou fungoval dvanásť rokov. Každý vie, že sa mi ženy páčia, preto žijem sám, preto som sa nikdy neoženil, aby mi to nikto nemohol vyčítať,” reagoval Kollár.

„Myslím si, že som sa nadštandarne staral o Barboru aj o nášho syna Artura. Dostala absolútne excelentné zázemie od rodinného domu, auta, školy, kabeliek, apartmánov, cestovala po celom svete...” prízvukoval ďalej politik. „Očakávať odo mňa, že zajtra sa zmením a budem sedieť každý večer doma, to už asi nie je možné v mojom prípade,“ podotkol tiež. VIAC VO VIDEU:

VIDEO: Kollár reaguje na slová Richterovej o ich údajnom spoločnom živote:

O Kollárovi je známe, že má trinásť detí. Šíria sa však klebety, že by mohol mať tých detí viac. „Na každej klebete je trošku pravdy,“ pousmial sa pri našej otázke politik. „Nemám čo tajiť, jedine, že sa dohodnem s partnerkou na tom, že nechce byť verejne prepieraná, tak v takom prípade rešpektujem jej názor,“ podotkol.

O známom milovníkovi žien tvrdí predseda SNS Andrej Danko, že si vraj mal do kancelárie nasťahovať posteľ. Čo je na tom pravdy? „Neviem, či v prípade Andreja Danka je to komplex alebo znížená schopnosť reagovať na realitu – slušnejšie to už neviem nazvať, aby som ho neurazil,“ začal Kollár.

„Áno, mal som posteľ, ale už ju nemám. Andrej Danko si asi nevšimol, že som mal ťažkú autohaváriu, kde som skoro prišiel o život. Musel som nosiť „lešenie“ – konštrukciu priskrutkovanú k hlave. Cez to všetko, že som bol na PN-ke, išiel som hlasovať do parlamentu. Vydržal som maximálne chvíľu, 5-10 minút, sedieť, potom som sa musel presunúť do kancelárie a ľahnúť si, lebo som nevedel sedieť, stáť alebo chodiť a potreboval som ležať. Na základe toho mi tam dali posteľ,“ vysvetľoval nám politik.

Na záver sme sa šéfa parlamentu ešte spýtali, či by v budúcnosti prijal ponuku na účasť v relácii typu Ruža pre nevestu. REAKCIU KOLLÁRA SI PREČÍTAJTE V NAŠEJ GALÉRII!

