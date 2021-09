Čo hovorí na súčasnú situáciu? Exprezident Andrej Kiska (58) krátko po parlamentných voľbách odišiel z politiky. V rozhovore pre denník Plus JEDEN DEŇ prezradil, aký má názor na rozpad strany Za ľudí, ktorú on sám zakladal, čo poradil jej členom a aký je podľa neho najväčší problém súčasnej koalície.

V článku sa dočítate:

Akú budúcnosť Kiska predpovedá strane, ktorú sám založil.

Ako vnímal kroky Remišovej a čo jej poradil počas krízy.

Malo ministerstvo spravodlivosti ostať v rukách Márie Kolíkovej?

Odišiel by Andrej Kiska z politiky aj vtedy, ak by sa stal premiérom?

Politická prognóza pre vládu Eduarda Hegera.

Ako vníma Roberta Fica ako politika?

Bolo podľa Kisku nevypísanie referenda pochybením prezidentky?

O čom bude jeho kniha a na čom v súčasnoti pracuje.

Začnem "zľahka". Čo bude so stranou Za ľudí? A nebolo chybou, že ste sa po svojom odchode rozhodol do pomerov v subjekte nezasahovať?

Čo s ňou bude neviem. Ako a či vôbec sa strane podarí reštart je dnes v rukách predsedníctva a pani predsedníčky. Je pravdou, že po odchode som už do chodu strany aktívne nezasahoval, no v momente keď sa situácia vyostrovala napísal som list adresovaný predsedníctvu strany.

O čom ste v ňom písali?

V ňom som odporučil zorganizovať snem, ktorý by rozhodol o tom, ktorá z dvoch frakcií má pravdu. A tiež, aby bolo rozhodnutie snemu akceptované a strana ostala jednotná. Okrem toho som sa stretával s pani Remišovou, Kolíkovou aj inými členmi predsedníctva, s ktorými sme o probléme diskutovali. Žiaľ, výsledok je taký, aký je.

Andrej Kiska - bývalý prezident Slovenskej republiky Zdroj: MARTIN DOMOK

O čom ste sa zhovárali s pani Remišovou?

Otvorene som jej povedal, že ak by som bol v jej pozícii a stratil by som dôveru a časti vedenia strany, radových členov z regiónov aj poslancov, zvolal by som snem. Ako aj to, že v prípade, ak by sa snem priklonil k názoru opačnej strany, je na mieste zachovať demokratický postup a zvoliť si nového predsedu.

Mám však dojem, že Veronika nadobudla vnútorné presvedčenie, že ak by pri hlasovaní o funkciu prišla, nové vedenie by jej chcelo odobrať aj ministerstvo, čo by sa však podľa mňa nestalo. Zrejme tak mala pocit, že je zahnaná do kúta a preto postupovala tak, ako postupovala.

Takže jej hnacím motorom bol z vášho pohľadu strach?

To by som nepovedal, možno skôr opatrnosť či obava, no emócia strachu to nebola. Veronika je veľký bojovník. Osobne som presvedčený o tom, že ak by aj o funkciu predsedníčky prišla, stolička ministerky by jej ostala. Z nej som však mal pocit, že v nej takéto presvedčenie narástlo.

Čo ste radili Márii Kolíkovej?

