Po troch týždňoch rokovaní ste sa dopracovali k záveru, že Igor Matovič odchádza z postu premiéra a ostatní okrem Milana Krajniaka a Marka Krajčiho sa vracajú na svoje miesta. Ste s tým spokojná?

- Spokojná by som bola, keby žiadna vládna kríza nebola a zaoberali by sme sa vecami, ktoré sme ľuďom sľúbili vo voľbách a ktoré od nás aj očakávajú. Ale áno, mali sme požiadavku, aby Igor Matovič odstúpil z postu premiéra a aby sa vláda udržala v štvorkoalícii – a tak sa aj stalo, čiže v tomto smere som spokojná. Konečne sa však treba vrátiť k práci a k riešeniu podstatnejších vecí, ako sú spory v koalícii.

Ako sa na túto krízu pozeráte teraz? Veď napokon vy s Richardom Sulíkom ste to celé otvorili a neskôr sa, naopak, zdalo, že práve vy to zachraňujete…

– Priebeh tej krízy bol veľmi dynamický, začalo sa to riešením problému s pandémiou, keď sme boli najhorší na svete. Rokovania trvali desiatky a desiatky hodín, niekedy to vyzeralo, že sa vládna koalícia nakoniec rozsype a budú predčasné voľby. Moje najväčšie obavy boli, že sa to skončí ako vláda Ivety Radičovej, keď si tiež všetci mysleli, že každý vybabre s každým, a nakoniec vybabrali len sami so sebou a s krajinou. Tým chcem povedať, že rokovania boli opodstatnené, ak by neboli, možno by sa to rozbilo tak, že by sme sa už nikdy nedali dokopy.

Keby ste ako bežný občan Veronika Remišová, ktorý možno momentálne nemá prácu, prišli počas korony o blízkeho, ako by ste túto koaličnú krízu vnímali?

- Vôbec sa nečudujem ľuďom, že to vnímajú ako cirkus, pretože našou úlohou je zaoberať sa problémami ľudí, nie aby sa ľudia zaoberali problémami politikov. Chcem sa všetkým ospravedlniť, že kríza trvala príliš dlho, ale verím, že sa z nej všetci poučíme a s novou dynamikou budeme riešiť problémy a pomáhať ľuďom. Ja som išla do politiky, aby som ľuďom pomáhala a zlepšovala fungovanie štátu, čistila Slovensko od korupcie. Aj od ľudí som dostávala stovky správ, aby sme zabojovali a túto vládu nepovalili. Aby sme ten boj s mafiou a korupciou, ktorý sme začali, aj dokončili.

Nemyslíte si, že dnes už len boj s mafiou a očistenie od korupcie nestačí? Veď Igorovi Matovičovi, ktorý si na tomto postavil predvolebnú kampaň, nedôveruje až 82 % ľudí, čo hovorí samo za seba.

– Žiaľ, prvý rok vládnutia nám skomplikovala pandémia. Prvý polrok sme zvládli veľmi dobre, boli sme najlepší v Európe, záver minulého roka bol už náročnejší. Riešili sme opatrenia a celú energiu sme sústredili na pandémiu. Našťastie sa situácia momentálne zlepšuje a verím, že ak tento pozitívny trend bude pokračovať, budeme môcť otvárať obchody, školy, služby a obnovovať život po kríze. Konečne budeme môcť ukázať to, čo sme pred voľbami sľúbili. Samozrejme, že dnes od nás očakávajú ľudia viac ako len boj s korupciou, ale plán máme a za našu stranu môžem povedať, že celé úsilie budeme venovať obnove a pomoci Slovensku po kríze. Okrem toho aj počas pandémie sme tvrdo pracovali na riešeniach, ktoré zlepšia život na Slovensku. Za rezort, ktorý riadim, môžem povedať, že fakt, že po dlhých rokoch nevraciame do Bruselu milióny eur, ktoré využijeme pre Slovensko, je veľká vec a stála nás mesiace tvrdej práce.

Eduard Heger síce nebol žiadny makroekonóm, no Igor Matovič doteraz riadil iba vlastnú firmu. Myslíte si, že je na takú dôležitú pozíciu vhodným kandidátom?

- Tak, ako ho poznám, určite nie je človek, ktorý by rozhadzoval peniaze nezodpovedne a obávam sa, že rokovania o štátnom rozpočte budú ťažšie, ako si ktokoľvek vie predstaviť.

