Vo svojom nedávnom článku v časopise Rozsievač minister Marek Krajčí napísal, že premiéra si používa Boh. Ako máme tomuto výroku rozumieť?

- Pre kresťana, ktorý je trochu zorientovaný v Biblii, takýto výrok nemôže byť prekvapením. Stará zmluva je plná príbehov o tom, ako si Boh používal pohanských kráľov a nič viac k tomu netreba povedať.

Ide mi skôr o formuláciu, keďže hovoríme o štáte a pán Matovič nie je kráľ ani Bohom pomazaný. Pán Krajčí je predsa len ministrom zdravotníctva.

- Na tom výroku nie je nič prekvapivé. Boh používa každého človeka a konkretizácia, že používa aj premiéra Matoviča, je taká. Som presvedčený, že lovíte senzácie. Prečo by Boh nemohol používať premiéra Matoviča?

To nehovorím, ale asi uznáte, že Slovensko nie je krajina s jednotným vierovyznaním a nájdu sa aj ľudia bez vierovyznania.

- Pozrite, ak nás nová zmluva vedie explicitne k tomu, že sa máme modliť za predstaviteľov štátu a nijako nešpecifikuje, že len za veriacich, tak my sa modlíme za všetkých poslancov a ministrov, a nielen veriacich. Robíme to práve preto, že Boh si používa všetkých ľudí. Každý, kto prispieva k hodnotám, ako je vzájomná láska a spoločenské dobro, je predmetom našich modlitieb. To, či je štát sekulárny, moslimský, alebo budhistický, je predsa jedno. Ak niekto zastáva pravdu alebo bezbranného človeka, tak z pohľadu veriaceho si tohto človeka použil Boh. Zároveň to zaznelo v špecifickom náboženskom časopise, nie na tlačovke alebo v odbornom grémiu.

Čo podľa vás ministra zdravotníctva viedlo k tomuto článku?

- Marek deklaroval, že nemá problém spolupracovať aj s ľuďmi, ktorí nie sú kresťania. Myslím si, že je to veľmi zrozumiteľné. Pán Boh si nepoužíva len premiéra Matoviča, nejde ani o to, či je pán premiér katolík, je to irelevantné. Pretože Pán Boh si používal aj Jahnátka alebo Roberta Fica, keď konali dobro.

Svetonázor pána Krajčího je verejne známy, ale podobné výroky spôsobujú u časti verejnosti značnú nervozitu. Chápete, že dôvodom je práve to, že minister zdravotníctva by sa mal opierať o fakty a ratio?

- Pán Krajčí je racionálny človek. Ak je niekto presvedčený, že viera je iracionálna, tak mu niet pomoci a to mi je ľúto. Obávam sa, že ho nepresvedčia žiadne argumenty. Ak je niekto hlboko veriaci, tak to neznamená, že je iracionálny. My v teológii povieme, že kresťanstvo presahuje racionalitu a scientizmus, ktorý západná kultúra v 20. storočí masívne preferovala, až kým to postmodernizmus celé skomplikoval...

Nemáte pocit, že pán Krajčí robil Igorovi Matovičovi cez mesačník promo?

- Musel by som sa na ten článok pozrieť ešte raz, lebo si nie úplne vybavujem kontext, ale pána ministra sme mali aj pred voľbami na niekoľkých diskusiách a grilovali sme ho práve kvôli Igorovi Matovičovi. Nálada aj medzi našimi mladými bola taká, že radi by podporili OĽaNO, ale lezie nám na nervy Igor Matovič, jeho vývrtky a spôsob komunikácie. Volebný výsledok bol pre nás veľkým prekvapením.

Ako vnímate volebný výsledok OĽaNO vy osobne?

- Úprimne poviem, že nie úplne pozitívne. Mám obrovskú bázeň pred tým, keď sú kresťania v politike, lebo veľmi ľahko aj vďaka médiám ich len zosmiešnia. Keď povie sprostosť alebo urobí chybu ateista, tak je to v poriadku. Keď ju urobí kresťan, tak je hneď na smiech a s ním aj všetci kresťania. Preto držím kresťanom v politike palce, verím, že s týmito úskaliami rátali a verím, že ak pochybia, tak sa na nich použijú rovnaké metre ako na ostatných.

