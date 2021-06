Život europoslankyne Moniky Beňovej je plný zvratov a šokujúcich prekvapení. Okrem svojej pomerne úspešnej politickej kariéry púta pozornosť aj súkromím. Či už partnerskými vzťahmi a v posledných mesiacoch najmä dcérkou, rodinným domom či módnymi vychytávkami, do ktorých sa oblieka. Samozrejme, ľudí zaujímajú jej partneri. Prvým manželom bol dnes už zosnulý novinár Martin Beňo, druhým už spomínaný mediálny mág Fedor Flašík.

Dnes žije s o 16 rokov mladším advokátom Ľubomírom Klčom, s ktorým vychováva dcérku Leu. Zrejme aj preto, že už má za sebou dve manželstvá, po narodení dcérky priznala, že aktuálne nad svadbou číslo tri neuvažuje. Napriek tomu je však dnes jasné, že svadobné zvony v jej rodine už čoskoro predsa len zaznejú. Nie, Monika Beňová zatiaľ nezmenila názor na tretie manželstvo. Tá, ktorá si oblečie svadobné šaty, nebude totiž politička, ale jej nevesta.

Ženiť sa totiž bude Beňovej syn Martin, a to už teraz na jeseň. „Áno, Martin sa bude ženiť, je to však jeho súkromie a ja sa k tomu nebudem vyjadrovať," prezradila nám europoslankyňa. Dodala však, že sa na svadbu, pochopiteľne, teší. „Na svadbu pôjde, samozrejme, aj Leuška, bude družička," dodala s úsmevom. S Martinom Beňom sme sa niekoľkokrát pokúšali aj sami skontaktovať, zakaždým však neúspešne. Vypátrať sa nám podarilo aspoň to, že jeho nastávajúca by sa mala volať Gréta. Podľa našich informácií ide o jeho bývalú spolužiačku, s ktorou sa stretli po rokoch a zamilovali sa do seba.

Vzťah sa začal po rozchode Martina s dlhoročnou priateľkou Maricou Verešovou. Mladá žena bola dokonca istý čas asistentkou nádejnej svokry Moniky Beňovej v Bruseli a podľa všetkého obe ženy mali dobrý vzťah. Nakoniec však svadobné zvony zazvonia Martinovi a Gréte.