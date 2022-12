Kto to vlastne volal? Záhadný telefonát, po ktorom minister financií Igor Matovič (OĽaNO) stiahol na poslednú chvíľu svoju demisiu, je stále zahalený rúškom tajomstva. Podľa niektorých informácií mohla byť na druhej strane Matovičova manželka Paulínka, ktorá to však vyvrátila. Samotnú informáciu vyzradil líder SaS Richard Sulík, ktorému vraj mala osobne zavolať prezidentka Zuzana Čaputová.

Národná rada vyslovila vo štvrtok nedôveru vláde Eduarda Hegera (OĽANO). Ešte počas dňa ponúkol minister financií Matovič svoju demisiu, pokiaľ SaS stiahne podpisy spod návrhu a podporí rozpočet. "V kritickej situácii, kedy som videl, že zrejme nie je iná cesta, tak v kancelárii Borisa Kollára, za prítomnosti pána premiéra a Richarda Sulíka, som povedal, že som ochotný podať demisiu a hneď," opisoval udalosti šéf OĽaNO, ktorý sa okamžite vydal do prezidentského paláca.

Tesne pred hlasovaním o vyslovení nedôvery vláde Sulík v pléne Národnej rady prekvapil informáciou, že minister financií síce prišiel doručiť do Kancelárie prezidenta svoju demisiu, no napokon si to rozmyslel. "V klube SaS sme sa bavili, že keď Matovič podá demisiu, tak poďme prehodnotiť náš postoj. V hodine dvanástej mi však zrazu volá pani prezidentka, že Matovič síce došiel a dal demisiu, ale hneď si ju aj zobral,” vysvetľoval Sulík v Rádiu Expres s tým, že Čaputová v telefóne tvrdila, že Matovič mal demisiu doslova vytrhnúť z rúk vedúcemu kancelárie Metodovi Špačekovi.

Igor Matovič však naopak tvrdí, že Čaputová preháňa a všetko sa odohralo inak. "Podal som demisiu, požiadal som o kópiu. Zároveň som telefonoval s človekom, ktorého si veľmi vážim a ktorý mi povedal: bojovníci sa pred mafiou neskláňajú. Pre mňa to boli natoľko silné slová, že keď mi kancelár priniesol moju demisiu a kópiu, tak keď mi ich podával, tak som si ich zobral. Kópiu aj originál," vysvetľoval minister financií Matovič. Dodal, že ho veľmi mrzí komunikácia zo strany Prezidentského paláca aj zo strany pani prezidentky, keď hovorí o vytrhnutí demisie a kópie. Podotkol, že bol s ním vedúci Úradu vlády, ktorý vie potvrdiť celý priebeh.

Po týchto protichodných tvrdeniach sme sa skontaktovali s manželkou expremiéra - Pavlínou Matovičovou (45). "Sulík ešte večer sľúbil nepovaliť vládu, keď manžel podá demisiu, na základe čoho sa manžel rozbehol do paláca. No po podpísaní si ešte overil u pána premiéra, či majú garanciu zo strany Sulíka, odpoveď bola: NIE. Preto sa rozhodol vziať späť svoje rozhodnutie a vôbec nevytrhol z ruky pána XYZ. Boli tam aj iní ľudia, ktorí to videli, tak nehyperbolizujme," reagovala na naše otázky Paulína Matovičová. "Mňa zaráža horúca linka medzi palácom a Sulíkom. Hneď mu to niekto z tých 4-5 ľudí volal. Obávam sa, že tam budú iné dohody a plány," doplnila.

Protichodné sú aj vyjadrenie osôb, ktoré boli pri udalosti prítomné. Vedúci kancelárie prezidentky Metod Špaček si stojí za tým, že Matovič mu demisiu z rúk vytrhol. „Počas toho, ako sme vytvárali kópiu, aby sme mu ju odovzdali, tak si z mojich rúk vytrhol kópiu a originál, otočil sa a odišiel. Zazneli slová: Viete čo, rozmyslel som si to,“ opisoval udalosti. Naopak vedúci Úradu vlády Július Jakab, tvrdí, že to tak nebolo. „Ja by som to vytrhávaním vôbec nenazval,“ povedal.

Od poslednej tlačovky OĽaNO viacerých zaujíma aj identita záhadnej osoby, ktorá mala Matoviča ovplyvniť natoľko, že svoju demisiu napokon nepodal. Mnohým napadla ako prvá jeho manželka Pavlína, s ktorou žijú spolu už viac ako dvadsať rokov.

