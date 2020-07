Chcel získať miesto na ministerstve, nakoniec je z neho poslanec NR SR za hnutie Sme rodina. Patrik Linhart (43) bol doposiaľ známy predovšetkým ako „potravinový kritik“, ktorý leží v žalúdku obrovskému množstvu slovenských potravinárov. On sám momentálne bojuje s rozčarovaním, ako to skutočne funguje v našej politike.

V parlamente ste nováčikom, doposiaľ ste sa venovali kontrole kvality potravín. Ako ste sa dostali do politiky?

- Nechtiac. Keby ste mi pred 10 rokmi povedali, že budem politik, schuti by som sa zasmial. Pôvodne som nechcel byť v politike, ale v exekutíve. Dúfal som, že dostanem prácu na ministerstve pôdohospodárstva v potravinovom sektore, kde budem môcť implementovať potravinový semafor a vylepším prostredie potravín vs. otravín na trhu. Teraz ako poslanec v parlamente som však zistil, že mám rovnaké možnosti a to tým, že som členom poľnohospodárskeho výboru.

Kandidovali ste za Sme rodina, do strany ste však nevstúpili. Kto vás oslovil na spoluprácu?

- Stretol som sa so súčasným predsedom výboru. Dva alebo tri roky sme boli priatelia na Facebooku, ale neregistrovali sme sa. V tom čase som robil dokument o potravinách a spolu sme sa stretli v Košiciach. Stretnutie malo trvať pol hodiny, nakoniec z toho bolo päť hodín. Myslím, že to bol v piatok a v sobotu za ním mal prísť pán Kollár. Zrušil som teda všetky svoje plány a v sobotu som sa stretol aj s ním. Pán Kollár mi hneď povedal, že ma pozná a je môj fanúšik, hneď sme si aj potykali. Povedal som mu o potravinovom semafore a obaja sa zhodli na tom, že to je presne to, čo v ich programe chýba. Mali totiž spracovaný celý proces od zasiatia až po spracovanie potravín, no potom v ňom mali dieru. Ponúkli mi vstúpiť do politiky a ja som súhlasil s podmienkou, že budem len nominantom strany.

Pôsobíte ako veľmi odhodlaný človek. Napriek tomu, bolo niečo, čo vás po vstupe do parlamentu prekvapilo?

- Áno. Som príliš otvorená osoba. Svojím spôsobom som taký jednoduchý človiečik, ktorý je až naivne úprimný. A myslel som si, že všetci sú tu takí, no, bohužiaľ, naučil som sa, že takto to vo vrcholovej politike nefunguje. Ten, kto je váš kamarát dnes, nemusí byť zajtra. Ocitol som sa v bazéne so žralokmi. Každého žraloka teraz musíte spoznať, či je mierumilovný, alebo nenásytný, ktorý vás uhryzne, keď sa mu otočíte chrbtom.

Je teda medzi politikmi veľa faloše?

- Áno, je tu dosť falošných ľudí tak v koalícii, ako aj v opozícii. Avšak tak ako v koalícii, aj v opozícii je veľa inteligentných ľudí, s ktorými mám veľmi dobré vzťahy. Je jedno, akú máte farbu trička. Ja nerozdeľujem ľudí podľa ideológie, rasy, náboženstva, ani podľa straníckeho trička.

Spomínali ste, že ste v poľnohospodárskom výbore. Ako sa vám spolupracuje s ministrom Mičovským?

- Fantasticky. Čo sa týka ministerstva, ľudia sú tam ústretoví. Je to niečo úplne iné, ako keď som spolupracoval s ministerstvom poľnohospodárstva ako potravinový kritik s pani ministerkou Matečnou. Vtedy ma ničili a robili proti mne tlačovky. Čo sa týka parlamentného výboru, som rád, že som v ňom. Nie je v ňom koalícia ani opozícia, sme tam všetci jednotní, sme priateľský tím. Niekedy výbor nebol činný, no my to chceme napraviť.

Verejnosť vás pred vstupom do politiky poznala ako potravinového kritika. Ako ste sa k tomu dostali?

- Otázka potravín ma vždy priťahovala. Napríklad ako 6-ročný som zahriakol jednu pani, ktorá mi dávala zákusky holou rukou. Povedal som jej, že to nemôže, že to musí s klieštikmi. Začal som sa veľmi zaujímať o potraviny, analyzovať ich a skúšať recepty. Potraviny ma bavia a rád ich aj konzumujem, čo je na mne vidieť (smiech). Žil som v Írsku 16 rokov, kde sme mali reláciu Food inspectors. Chodili sme po reštauráciách aj maloobchodoch, kde som sledoval zloženie potravín a venoval som sa tomu. Najprv som to natáčal, ale nikdy nie naživo a už v Írsku to malo úspech. Potom som prišiel na Slovensko, chcel som sa tomu naďalej venovať.

Takže ste v tom pokračovali...

- Na Slovensku som bol zhrozený, pretože toľko podvodov a nekvalitných potravín ako na Slovensku, to bolo pre mňa ako facka, nikdy predtým som to nevidel. V jednom nemenovanom obchodnom reťazci som spravil video, ktoré malo zhruba pol milióna videní. Vtedy som pochopil, že je to otázka, ktorá ľudí zaujíma. Neskôr som spravil podobné video naživo a malo nenormálny úspech. Vtedy som pochopil, že to ľudí skutočne zaujíma. 200 kamarátov na Facebooku som vymenil za nových asi 100-tisíc priateľov.

Stíhate sa tomu venovať aj popri práci poslanca?

- Je to nápor. Nechcel som vstupom do parlamentu skončiť s tým, čo som robil doteraz. Nechcel som stratiť kontakt s ulicou. Veľa ľudí robí zákony od stola, no v skutočnosti o tom nevedia nič. Nechcem byť taký politik.

Ako dlho riešite kvalitu slovenských potravín?

- 3 roky. Najprv som natáčal pozitívne videá, no ľudí to nezaujímalo. Všimol som si, že ich viac zaujímajú problémy. Všeobecne si musíte nájsť spôsob, ako ľudí zaujať, lebo je veľa odborníkov na svete, no nemajú dobrý prejav pre ľudí. Potom informácia ostane len u nich a nedostane sa k ľuďom. Preto treba nájsť spôsob, ako komunikovať bežnou ľudskou jednoduchou rečou.

Spolupracujete teda aj s odborníkmi?

- Samozrejme. To sú ľudia, ktorí sa nevedia dostať k verejnosti, preto ich nikto nepočúva. Kedy ste si naposledy otvorili prácu nejakého doktora a pozreli ste si ju? To sú presne tie veci, ktoré odborníci nevedia podať tým štýlom. Presne to rieši aj Európska únia, ktorá bude oslovovať influencerov na to, aby podali relevantnú informáciu širokej verejnosti. Doteraz som predsedom organizácie testy potravín, kde sme kontrolovali minulú vládu, robím to naďalej. Momentálne sa tomu 3 mesiace nevenujem pre povinnosti v parlamente. Vždy som mal za sebou tím odborníkov, ktorí mi radili, no báli sa sami verejne vystupovať pre stratu práce. Niektorých takto aj verejne zastrašovali ľudia od Matečnej – kto bude spolupracovať s Linhartom, stratí prácu. A bolo jedno, či ste robili v súkromnom, alebo v štátnom sektore.

Ako pokračuje audit v súvislosti s národným potravinovým katalógom?

- Podľa našich najnovších informácií počas jeho realizácie neukradli 1,2 milióna, ale 2,5 milióna eur. Našli sme aj ďalšie zmluvy, ktoré neboli registrované cez Centrálny register zmlúv, čiže boli nelegálne vyplatené. Som ochotný darovať alebo preniesť môj eshop štátu. Môže fungovať ako národný potravinový katalóg a nebude stáť 2,5 milióna eur, bude stáť len prevádzkové náklady. Som možno prvý politik, ktorý niečo daruje štátu.

Kontrolujete niekedy aj obchodníkov na trhoviskách. Ako na vás reagujú trhovníci?

- Boja sa a utekajú. Prednedávnom som bol v Nitre, kde ma očakávali, takže bolo všetko v poriadku. No čo nevedeli, bolo to, že dva týždne predtým som chodil na trhovisko a kontroloval ich. Jeden predajca z Košíc mi povedal, že trhovníci sa ma boja viac ako hygieny alebo inej kontroly. Čo si myslím, že je nesprávne. Mali by mať rešpekt pred štátnym úradom a nie pred nejakým Linhartom. Niektoré trhy ma však prekvapili aj pozitívne, že sa snažili. Aj na trhoviskách, kde som už bol, nastala zmena k lepšiemu, pretože sa začali snažiť. Okamžite všade bola po mojej návšteve kontrola a organizujeme s regionálnymi riaditeľmi RVPS stretnutia a školenia predavačov.

Spolupracujete aj s políciou?

- Áno. Dokonca aj s ministrom vnútra sme sa o takýchto prípadoch rozprávali a ponúkol mi svoju pomoc. Momentálne s nimi spolupracujem na štyroch veľmi vážnych prípadoch, považujem to za veľmi dôležité.

Vráťme sa k potravinovému semaforu. O čom konkrétne by mal byť?

- Chcem urobiť potraviny transparentné. Pri každej potravine by to malo byť povinné. Chcem vytvoriť tri kategórie. Tou prvou je kategória zdravie, taký model už funguje v zahraničí. Pozrieme sa, koľko je vo výrobku soli, tuku, cukru a prídavných látok, ktoré sú veľmi dôležité. Už sme tu mali takú skúšobnú verziu, no tú bývalá ministerka pôdohospodárstva Matečná stopla. Druhá kategória je pôvod potraviny, pri ktorej musí byť dokázaný pôvod každej suroviny v potravine. Na trhu sú stále anonymizované potraviny, čo treba ukončiť. Treťou kategóriou, ktorá bude dobrovoľná, je testovanie potravín. Tie sa musia robiť pravidelne, no nie je povinné ich zverejňovať. No výrobcovia, ktorí nič neskrývajú, sa za ne nemusia hanbiť.

Kedy ho chcete predstaviť v parlamente?

- Do augusta musím pripraviť poslanecký návrh zákona, parlamentu ho predstavím na septembrovej schôdzi. Ak všetko pôjde hladko, do platnosti by mal vstúpiť od začiatku budúceho roku.

Aké sú vaše ďalšie ciele?

- Chcem, aby bola v každom meste eko komunitná farma, ktorá neničí pôdu. Chcem zaviesť štátny eshop a štátne predajne potravín. Vždy, keď ma niekto vyzval, že iba kritizovať je jednoduché, tak som to im ukázal, že dá sa to a napríklad som vyrobil kritizovaný produkt čestne a bez chémie. Nielenže som rušil biznis potravinárov cez sociálne siete, ale vytvoril som navyše aj konkurenčné prostredie. Stále som sa snažil ísť príkladom. V mojich cieľoch budem pokračovať, mám ich veľa...