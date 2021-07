Predseda parlamentu Boris Kollár (55) chýbal na mimoriadnej schôdzi parlamentu, ktorá sa uskutočnila v nedeľu. Vyčítala mu to najmä opozícia a šéf strany Smer SD Robert Fico (56). Malo sa pritom hlasovať o vládnej novele zákona, ktorá predpokladá využívanie COVID preukazov pri pandemických opatreniach.

Práve bývalý premiér Fico vyčítal Kollárovi jeho neprítomnosť a žiadal rokovať, až keď sa predseda NR SR vráti. V pléne sa pritom doňho ostro obul. "Túto schôdzu zvolal (Boris Kollár) v piatok preto, aby dotiahol kšeft s nákupom bytov za miliardu. Ste sa pekne dohádali a urobili ste skvelý kšeft. OĽaNO bude kupovať obrovské množstvo testov za stovky miliónov eur a samozrejme Sme rodina za to dostane miliardu na kšefty s developermi. Prosím potvrďte, a v tom bude môj procedurálny návrh, potvrďte, či je pravda, že vás poveril predseda Národnej rady, aby ste riadili ďalej túto schôdzu a odišiel na dovolenku,“ vyrukoval na poslancov Fico.

To, aká je pravda, zisťoval denník Plus JEDEN DEŇ aj u samotného Borisa Kollára. V parlamente totiž chýbal aj počas pondelkovej schôdze, kedy bolo na pláne odvolávanie ministra vnútra Romana Mikulca. To sa však napokon nekonalo, keďže plénum nebolo uznášaniaschopné.

Kollárov stranícky kolega a minister práce a sociálnych vecí však prezradil, prečo jeho šéf nedošiel v nedeľu a v pondelok do práce. Mal ísť svojej mame odniesť lieky. "Na otočku som bol za svojou 83-ročnou mamou. Naschvál som si vybral víkend, inak som bol celý týždeň v práci," povedal pre náš denník predseda parlamentu. Nespresnil však, kam za svojou mamou cestoval. Poprel aj Ficove slová, že si užíva rekreáciu. "Nie, neodišiel som na dovolenku. V utorok som normálne v práci. Dovolenku plánujem až v auguste," ozrejmil Kollár. Šéf parlamentu si však neodpustil ostré slová na bývalého premiéra. Na oči mu vyhodil aj jeho údajnú priateľku a bývalú štátnu radkyňu Máriu Troškovú.